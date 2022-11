Bad Heilbrunn: Unbekannter Täter verbeult und verkratzt Dacia-Motorhaube

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise (Symbolbild). © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bad Heilbrunn - Ein Unbekannter hat sich in Bad Heilbrunn an einem Auto ausgetobt. Der Sachschaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei hatte ein 63-jähriger Mann aus Frankenthal/Rheinland-Pfalz am Samstag (29. Oktober) gegen 16 Uhr seinen braunen Dacia Duster am Bierhäuslweg in Bad Heilbrunn geparkt. Als der Fahrzeugbesitzer am nächsten Sonntag (30. Oktober) gegen 7.30 Uhr zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter die Motorhaube des Dacia eingedellt und verkratzt hat. Nach Polizeiangaben konnten Anwohner in der Tatnacht Geräusche vor dem Haus hören. Sie sahen auch eine Person mit Parka und Kapuze, welche erst im Garten stand und anschließend auf die Straße ging und in die Fahrzeuge schaute. „Ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung wird vermutet“, heißt es von der Tölzer Inspektion. Der entstandene Sachschaden an dem Dacia beläuft sich laut Polizei auf circa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Tölz bittet um Hinweise unter Telefon 08041/761060.