Bad Heilbrunn: Zwei Rehe sorgen für folgenreichen Radlunfall

Von: Andreas Baar

Die verletzte Radfahrerin wurde in Krankenhaus nach Murnau transportiert. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bad Heilbrunn - Zwei Rehe sorgen in Bad Heilbrunn für einen folgenreichen Radlunfall. Dabei wird eine Penzbergerin (69) so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus kommt.

Die 69-jährige Frau radelte laut Polizei am Sonntagnachmittag (31. Juli) auf einem Waldweg von Unterkarpfsee in Richtung Gasselfeld. Als plötzlich zwei Rehe aus dem Wald auf den Radweg liefen, stürzte die Penzbergerin mit ihrem Mountainbike. Dabei verletzte sie sich schwer und musste mit dem Rettungswagen nach Murnau in das Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an dem Mountainbike beläuft sich auf rund 100 Euro.