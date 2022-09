Radfahren im Tölzer Land: Wege sollen ausgebaut werden

Bad Tölz will bis 2027 den Radverkehr in der Stadt verdoppeln

Bad Tölz – Weil Radfahren im Vergleich zum motorisierten Verkehr kostengünstiger, platzsparender und emissionsfrei ist, wollen Städte künftig den Radverkehr fördern - so auch Bad Tölz.

Die Hälfte aller Wege im Tölzer Stadtgebiet ist zum Radfahren geeignet, aber dieser macht nur zehn Prozent des Binnenverkehrs aus. Das Radfahren soll dennoch gefördert werden. So wurde in der jüngsten Stadtratssitzung beschlossen, den Radverkehr im Stadtgebiet weiterhin aktiv zu optimieren. Die Stadt strebt weiterhin die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ an. Insgesamt will man bis zum Jahr 2027 erreichen, dass sich der Radverkehr von heute zehn auf 20 Prozent verdoppelt.

Mehr Raum für Radfahrer, so lautet auch seit langem die Forderung vieler Experten mit Blick auf die Sicherheit im Straßenverkehr. „Autos werden künftig Fahrspuren abgeben müssen, um Platz für Radfahrer zu schaffen, deren Wege sonst zu eng und unsicher sind“, sagt der Leiter Unfallforschung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Siegfried Brockmann. Künftig müssten sich Autofahrer darauf einstellen, dass Radfahrer – etwa bei Ampeln an einem wichtigen Radweg – häufiger bevorzugt würden.

Sicherheit für Radfahrer in Bad Tölz: Unfallschwerpunkte sollen entschärft werden

Um für mehr Sicherheit der Radler zu sorgen, dürfe man sich aber nicht auf bestimmte Rezepte versteifen: So seien etwa die derzeit häufig diskutierten sogenannten Pop-Up-Radwege, farblich und mit Pollern abgetrennte Fahrradspuren, nicht die Lösung aller Probleme. Unfallschwerpunkte wie Kreuzungen, Ausfahrten oder am Straßenrand parkende Autos würden dadurch nicht oder nur teilweise entschärft.



Brockmann fordert unter anderem bessere Sichtachsen in Kreuzungsbereichen. Dazu müssten Parkplätze reduziert und Falschparker bestraft werden. Zudem müssten Kommunen bekannte Unfallschwerpunkte entschärfen. Klar sei aber auch: „Eine absolute Sicherheit kann es nie geben.“ Zwischen den Jahren 2000 und 2021 ist die Zahl der verunglückten Radfahrer nach Daten des Statistischen Bundesamtes um 15 Prozent gestiegen. Grund sind vor allem Unfälle von Menschen über 65 Jahren.



Der Automobilclub Europa fordert unter anderem einen Ausbau von Radschnellwegen. Wege entlang von Land- und Bundesstraßen seien sehr unattraktiv. Aber gerade hierzulande verlaufen Radwege, sofern es überregional Verbindungen gibt, entlang von Bundesstraßen, wie etwa von Bad Tölz nach Bad Heilbrunn. Neben Lärm- und Abgasbelastung kommt es dabei in der Nacht auch zu einer teilweise erheblichen Blendung der Radler durch Autos und Lastwagen.

Radfahren im Tölzer Land: Wege sollen ausgebaut werden

Aktuell wird ein Schnellweg zwischen Lenggries und Bad Tölz gebaut, der ebenfalls entlang der Bundesstraße 13 verläuft. Auf der Wunschliste der Radler stehen Verbindungen in Richtung Tegernsee (wo aktuell entlang der Bundesstraße 472 gebaut wird) sowie von Tölz nach Sachsenkam und vor allem über Bairawies nach Geretsried.



Problematisch ist der Radverkehr in Bad Tölz schon aufgrund der Topographie, da es an vielen Stellen steil bergauf oder bergab geht. Außerdem fehlt es an Platz, etwa im Bereich der starkbefahrenen Kreuzung Bahnhofstraße/Osterleite. Zudem ist die wichtige Ost-West-Verbindung Nockhergasse durch die Fahrbahnverengung beim sogenannten Irlbeckhaus sehr gefährlich.



Die Stadt Bad Tölz will den Radverkehr im Stadtgebiet weiterhin von zehn auf 20 Prozent erhöhen. Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) schränkte aber ein, dass diese Zahl eine Vorgabe sei, ob man sie erreiche, sei völlig offen. Jedenfalls will man die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ erreichen, wie Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter erläuterte. So wurden in der jüngeren Vergangenheit zahlreich Wegweiser angebracht, Markierungen auf der Fahrbahn aufgebracht und wenig frequentierte Gehwege für Radfahrer freigegeben. Auch wurden an verschiedenen Stellen die Randsteine abgesenkt. Karl Bock