Tölzer Sing- und Musikschule begeistert beim Konzert auf der Marktstraße

Bad Tölz: Open-Air-Konzert bringt Musikschule 1.500 Euro Spenden ein

An der Tölzer Sing- und Musikschule unterrichten derzeit 40 Lehrer etwa 1.000 Sänger und Musiker. © Bock

Bad Tölz – Den Wettergott hatte das Jugendsinfonie-Orchester der Tölzer Sing- und Musikschule beim Freiluftkonzert am Tölzer Marienbrunnen auf seiner Seite.

Nur ein paar vereinzelte Regentropfen gingen aus dem Wolkenhimmel auf die rund 60 Mitwirkenden nieder, die einstündige Darbietung, die von hunderten Zuhörern verfolgt wurde, konnte ohne Unterbrechung mit Edward Elgars „Pomp and Circumstance-Marsch“ beendet werden. Dann gab es Riesenapplaus und auch erfreulich hohe Spenden: 1.500 Euro konnte Musikschulleiter Harald Roßberger einem alten Instrumentenkoffer entnehmen, der vor dem Orchester aufgestellt worden war.



Bürgermeister Ingo Mehner hatte bei der Begrüßung erwähnt, dass an der Tölzer Sing- und Musikschule aktuell rund 1.000 Sänger und Musiker von 40 Lehrkräften unterrichtet werden, die Früchte dieses Tuns zeigten sich bei den anschließenden Darbietungen unterschiedlicher Filmmusikklassiker , von Bizets Arlesienne-Suite oder des „Typewriter“, der eine virtuos „gespielte“ Schreibmaschine verlangt.

Ob nervöser junger Schlagzeuger oder Profi an der Trompete, alle integrierten sich bestens ins Ensemble, das von Harald Roßberger souverän geleitet wurde, schließlich hatten Teile des Orchesters in jüngster Zeit schon mehrere Auftritte unter anderem am Tölzer Gymnasium absolviert. Bleibt zu hoffen, dass das seltene musikalische Schmankerl, das einen souveräneren Ansager verdient gehabt hätte, bald in ähnlicher Form wiederholt wird. Karl Bock