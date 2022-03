Bad Tölz: Anlieger sehen Sanierung für Nahwärmenetz skeptisch

Bad Tölz – Ganz aktuell läuft ein großer Teil des Nord-Süd-Verkehrs über die Bairawieser Straße in Bad Tölz, nachdem die Jahnstraße wegen Bauarbeiten der Stadtwerke komplett gesperrt ist.

Die Anlieger sind darüber nicht so glücklich und wendeten sich per Unterschriften an den Bürgermeister der Stadt. Die Bauarbeiten an der Bairawieser Straße dienen dem Anschluss der Schulgebäude und Privathäuser an das Nahwärmenetz, wofür Rohre mit großem Querschnitt und Wämeisolierung verlegt werden. Nach Abschluss dieser Maßnahme verlagert sich das Verkehrsgeschehen wieder auf die Jahnstraße, dann wird die parallel verlaufende Bairawieser Straße mit hohem finanziellen Aufwand saniert.

Die Fahrbahn ist schon seit Jahren eher eine Rumpelpiste, über das Wie der Neugestaltung gibt es dennoch unterschiedliche Ansichten. So konnte Corona-bedingt keine Anliegerversammlung stattfinden, dennoch bemühte sich die Stadt nach eigenen Aussagen auf vielfältige Weise um die entsprechende Information der Bürger. Die scheinen aber Defizite erkannt zu haben, denn dieser Tage wurden an Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) Listen mit 370 Unterschriften überreicht.



Bürgermeister Mehner will Thema nicht neu aufrollen

Marion Moeslein und Jürgen Gawenda hatten die Unterschriften gesammelt und fordern damit eine grundsätzlich andere Ausrichtung der Sanierung sowie ein Anliegerversammlung. Damit konnten sie bei Mehner allerdings nichts ausrichten, der nicht bereit ist, das Thema neu aufzurollen.



Eine Absage erteilte Mehner an das geforderte Tempolimit 30 km/h, schließlich sei die Bairawieser Straße „Haupterschließungsstraße“, zudem ist man wegen der in Aussicht gestellten staatlichen Zuschüsse, auf die man nicht verzichten will, an entsprechende Vorgaben gebunden. Eine Anliegerstraße scheint damit ausgeschlossen zu sein.



In Kritik sind Fußgängerüberwege und Radverkehr

Weitere Kritikpunkte der Anlieger sind fehlende Fußgängerüberwege für Schüler im Bereich der Berufsschule und Parkplätze entlang der Fahrbahn sowie die fehlende Integration des Radverkehrs.



Im Haushalt 2022, der jüngst einstimmig verabschiedet wurde, sind für die demnächst beginnenden Straßenbauarbeiten 800.000 Euro angesetzt. Erneut diskutiert wurde darüber nicht. Die 24 Stadträte sind zwischenzeitlich von den Anliegern zu einer Ortsbegehung eingeladen worden. Ob die Maßnahme in letzter Minute noch abgeblasen wird, scheint allerdings fraglich.



Informationen über die Vorstellungen der Anlieger gibt es im Internet unter www.blogspot.com. Karl Bock