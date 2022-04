Neue Parkscheinautomaten wurden bereits aufgestellt

Bad Tölz: Automaten mit zehnminütiger Parkscheinfunktion

An den Automaten auf der oberen Marktstraße gibt es jetzt die sogenannte Semmeltaste für zehn Minuten kostenfreies Parken.

Bad Tölz – Bislang gibt es in Bad Tölz 1.000 gebührenfreie Parkplätze, aber kaum im innerstädtischen Bereich. Jetzt soll es Kurzparkzonen geben.

Wer im Oberland unterwegs ist und etwa in Orten wie Holzkirchen oder Starnberg parkt, stellt fest, dass dort an bestimmten Stellen das Auto 30 Minuten kostenlos abgestellt werden kann. Nicht so in Bad Tölz. Dort gibt es zwar 1.000 gebührenfreie Stellplätze, aber in Innenstadtnähe 800 gebührenpflichtige.

In Bad Tölz gibt es allerdings eine zehnminütige Kulanz, in der parkende Autofahrer nicht aufgeschrieben werden. Zumindest war das bis jetzt so, solange die kommunale Verkehrsüberwachung der Stadt Verstöße im ruhenden Verkehr ahndet.



Der Stadtrat hat aber in seiner Weihnachtssitzung 2021 beschlossen, diese Aufgabe an den Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) zu übertragen. Der bisher schon den fließenden Verkehr überwacht, sprich Radarkontrollen an den Straßen im Oberland vornimmt und daran auch ganz gut verdient, wie jetzt in der jüngsten Stadtratssitzung in Bad Tölz bekannt wurde. So wurden im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Euro eingenommen – davon gehen knapp 1,7 Millionen an die beteiligten Gemeinden zurück.



Die Tölzer Händler an der oberen Marktstraße, östlich der Fußgängerzone, fordern seit längerem kostenloses limitiertes Parken, damit Besucher beim Bäcker Semmeln oder Brezen einkaufen können oder an der Bank Geld abheben. Deshalb hat sich der Stadtrat dazu entschlossen, den Bereich zwischen dem Winzerer-Denkmal im Westen und dem Khanturm im Osten zur Kurzparkzone auszuweisen.



Um das Ganze umzusetzen, wurden neue Parkscheinautomaten beschafft, die jetzt aufgestellt wurden. Sie verfügen nun über eine sogenannte Brötchentaste, von Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) als Semmeltaste umbenannt. Wer sie drückt, bekommt einen Parkschein, mit dem dann zwischen den Hausnummern 58 bis 72 sowie 71 und 75 zehn Minuten kostenlos geparkt werden kann. Allerdings muss er dazu nach dem Abstellen des Autos erst zum Automaten, den Parkschein holen und den dann noch im Auto ablegen.



Das Problem: der Schein ist nicht in anderen Bereichen gültig, also zum Beispiel vor dem neuen Obergeschäft Früchte Kuch Am Schloßplatz. Auch in der angrenzenden Hindenburgstraße gibt es eine neue Regelung, dort musste man bisher mindestens 50 Cent einwerfen, jetzt kostet das Ticket für Zwölfminuten 20 Cent. Dieses kann jeweils für sechs Minuten verlängert werden, etwa wenn sich am Postschalter eine Schlange gebildet hat.



Wie die Stadtverwaltung bekannt gab, wurden zudem sämtliche Parkscheinautomaten im Stadtgebiet erneuert. Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach dazu: „Damit ist jetzt an allen Geräten bargeldloses und kontaktfreies Bezahlen möglich.“ Alle gängigen Kartenanbieter wurden dabei berücksichtigt. bo