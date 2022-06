Bad Tölz: Bauer und Heufelder geben ihr Amt des Leonhardiladers an Jüngere ab

Wallfahrt: Bei der Stadt Bad Tölz hofft man heuer wieder auf eine Leonhardifahrt mit vielen Zuschauern, so wie früher. © Archiv/Karl Bock

Bad Tölz – Ob die Tölzer Leonhardifahrt heuer starten kann, ist noch ungewiss. Fest steht, dass die beiden Lader ihr Amt nach 30 Jahren in jüngere Hände abgeben.

Das Amt des Leonhardiladers ist eine Aufgabe, für die es Fingerspitzengefühl braucht: Traditionell werden alle Landwirte, die sich an der jährlichen Wallfahrt in Bad Tölz beteiligen, persönlich eingeladen. Drei Jahrzehnte lang haben das die beiden CSU-Stadträte Ludwig Bauer und Anton Heufelder organisiert. Ihr Wort hatte Gewicht, wenn es um die Bewahrung der Tradition der größten Leonhardifahrt im Oberland ging. Jetzt haben die beiden angehenden Siebzigjährigen erklärt, dass sie das Amt in jüngere Hände geben wollen.

Als Nachfolger stellen sich die beiden Stadträte Anton Mayer (CSU) und Zweiter Bürgermeister Michael Lindmayr (FWG) zur Verfügung. Mayer, Mangbauer in Ellbach, ist mit seinem Haflinger-Gespann selbst langjähriger Wallfahrts-Teilnehmer und Lindmayr vielfältig als aktives Mitglieder der Tölzer Stadtkapelle, engagiert. Beide werden heuer erstmals ab dem Spätsommer im Isarwinkel und Loisachtal unterwegs sein, um zur Fahrt mit Ross und Wagen zu laden.

Findet Leonhardi 2022 statt?: „Wenn es der gesetzliche Rahmen erlaubt“

Ob die Wallfahrt in der Kreisstadt heuer nach zweijähriger Corona-Pause durchgeführt werden kann, ist derzeit noch offen. „Wenn es der gesetzliche Rahmen erlaubt“, betonte der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner in der jüngsten Stadtratssitzung, werde sie aber stattfinden. Karl Bock