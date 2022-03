Bad Tölz: Baustellenübersicht – Große Maßnahmen im Badeteil geplant

Von: Daniel Wegscheider

Eine über 100 Jahre alte Wasserleitung aus der Nockhergasse, die vor ein paar Jahren bei Instandhaltungsmaßnahmen ausgegraben wurde, zeigt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber. © Geisberger

Bad Tölz – Jüngst stellten die Stadtwerke Bad Tölz ihre Baustellenübersicht vor. Große Maßnahmen sind im Badeteil geplant.

Die Tölzer Stadtwerke sind für die örtliche Wasser-, Gas- und Stromversorgung im Stadtgebiet zuständig. Das Leitungsnetz wird daher ständig überprüft, erneuert sowie ausgebaut. Bei diesen Baumaßnahmen werden auch Leerrohre für den Breitbandausbau eingesetzt.

Eine erste große Aktion wird heuer die Verlegung der Leitungen für Nahwärme, Gas- und Stromversorgung in die Jahnstraße sein. Dazu wurde bereits die Jahnstraße auf beiden Seiten ab der Dreifachturnhalle bis zur Kreuzung Hindenburgstraße gesperrt. Die Umleitung für den Straßenverkehr erfolgt derzeit über die Bairawieser Straße.

Im weiteren Bauverlauf wird auch die Kreuzung an der Hindenburgstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt sein. Die Baustelle an der Jahnstraße soll Ende April, vor Beginn der städtischen Baustelle an der Bairawieser Straße, abgeschlossen sein. Bis Mitte Mai sollen laut Stadtwerke dann auch die Leitungen in die Hindenburgstraße verlegt sein.



Ebenfalls wird an einer städtischen Nahwärmeversorgung im Badeteil ab Mitte Mai gearbeitet. Auch dort werden in der Wengleinstraße, Kreuzung Buchener Straße bis zum Rosenhof/Ludwigstraße, neue Leitungen vergraben. Dazu muss die Wengleinstraße komplett gesperrt werden.

Halbseitig gesperrt

Zudem werden im Badeteil von der Arzbacher Straße bis zum Max-Höfler-Platz Mitte die Strom- und Wasserleitungen ausgetauscht. Bei den rund vier Monate dauernden Bauarbeiten sei mit einer Vollsperrung sowie einer Umleitung zu rechnen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke am Lettenholz die Hauptwasserleitung und Hausanschlüsse erneuert. Jetzt kommt der nächste Bauabschnitt in der General-Patton-Straße an die Reihe. Je nach Witterung werden im März die Arbeiten dort beginnen. Teilweise werden die Bereiche, an denen dann akut gearbeitet wird, halbseitig gesperrt.



Mit einer halbseitigen Sperrung und Ampelregelung ist dann im Frühsommer an der Osterleite zu rechnen. In rund acht Wochen soll dabei die Stromleitung von der Einfahrt „Am Schuss“ weiter zur Einfahrt in die Krankenhausstraße bis hin zum Kesselhaus erneuert werden.



Der Termin für die Sanierung der Strom- und Wasserleitung im Maierbräugasteig hängt derzeit noch vom Baufortschritt der Maßnahmen an der Jahn- sowie Bairawieser Straße ab. Auch hier ist zeitweise mit einer Vollsperrung zu rechnen, die Zufahrt wird über die Schießstattstraße erfolgen.



„Wir wissen, dass es im Einzelfall eine kurzzeitige Belastung sein kann, wenn direkt vor der eigenen Haustüre die Straße gesperrt und aufgerissen wird“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber: „Aber wir wollen den Tölzern eine nachhaltige Heizalternative zu Gas und Erdöl ermöglichen.

Instandhaltungsmaßnahmen unabdingbar

Ein gut ausgebautes Nahwärmenetz ist ein Teil dieses Angebots“, erklärt Huber weiter. „Außerdem wollen wir eine zuverlässige Strom- und Wasserversorgung für die Tölzer Bürger zu jeder Zeit aufrecht erhalten.“ Dazu seien Instandhaltungsmaßnahmen der teilweise Jahrzehnte alten Leitungen unabdingbar.

Zudem wollen die Stadtwerke im Zuge ihrer Bauarbeiten jetzt schon für einen Breitbandausbau vorausschauend die notwendige Infrastruktur schaffen und die Leerrohre gleich mit verlegen. „So muss keine Straße erneut aufgegraben werden. “

Huber gibt jedoch zu bedenken: „Alle Maßnahmen können aufgrund der Witterungsverhältnisse und dem Arbeitsfortschritt anderer Gewerke nicht punktgenau geplant werden.“ Die Stadtwerke informieren daher auf ihrer Homepage (www.stw-toelz.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen der Stadtwerke Facebook und Instagram über den aktuellen Baufortschritte in der Kreisstadt.dwe