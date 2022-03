Moralt-Areal, Schmidlhaus und Schulsanierung

Bad Tölz baut Schulden ab und investiert in Schul- und Straßenausbau

Teilen

Das aktuell größte Projekt der Stadt Bad Tölz ist der 2020 begonnene Neubau an der Jahnschule, für den insgesamt rund 11,7 Millionen Euro veranschlagt sind. © Karl Bock

Bad Tölz – In seiner jüngsten Sitzung hat der 24-köpfige Tölzer Stadtrat den Haushaltsplan 2022 verabschiedet.

Der Etat der Kreisstadt umfasst im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 56,7 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt 13,3 Millionen Euro. Maximal zwei Millionen Euro sollen heuer an Krediten aufgenommen werden. Außerdem wurden im ebenfalls verabschiedeten Finanzplan die finanziellen Weichen für die Jahre bis 2025 gestellt.

Vor der Beratung im Stadtrat befasste sich der Finanzausschuss in zwei Sitzungen mit dem Zahlenwerk. Dabei konnte der langjährige Stadtkämmerer Hermann Forster mit der erfreulichen Mitteilung aufwarten, dass die Stadt im zweiten Jahr der Corona-Pandemie mit ihren Finanzen ganz passabel dasteht. Dies sei so nicht zu erwarten gewesen. Forster: „Mittlerweile ist erkennbar, dass die Einbrüche bei den Steuereinkünften nicht so schlimm sind, wie 2020 befürchtet.“ Zudem habe die Stadt in den vergangenen Jahren deutliche Rücklagen gebildet und Schulden abgebaut.

Bad Tölz hat heuer 1,3 Millionen Euro weniger als im Vorjahr

Allerdings stehen heuer zum Teil auch erhebliche Mehrausgaben an, unter anderem für die erhöhte Kreisumlage. Unterm Strich bleibt noch eine Investitionsrate von 1,9 Millionen Euro – dies sind 1,3 Millionen weniger als im Vorjahr. Neben der Kreisumlage, für die Bad Tölz diesmal gut 12,5 Millionen und damit 302.000 Euro mehr zahlen muss, schlägt vor allem der im Sommer 2020 begonnene Neubau an der Jahnschule zu Buche, der dieses Jahr weitgehend abgeschlossen werden soll. Nach der jüngsten Prognose von Stadtbaumeister Florian Ernst kommt das Großprojekt auf Kosten von insgesamt etwa 11,7 Millionen Euro, das sind circa 740.000 Euro weniger als bislang kalkuliert.

Erfreulich: Gewerbeeinnahmen sprudeln in Bad Tölz

Insgesamt plant die Stadt Ausgaben von etwa 9,4 Millionen Euro, 1,65 Millionen mehr als im Finanzplan für 2022 vorgesehen waren. Erfreulich, so der Kämmerer, dass wichtige Steuereinnahmen weiter sprudeln: Bad Tölz erhält neun Millionen aus der Gewerbesteuer (ein Plus von 1,5 Millionen), dazu 12,67 Millionen aus dem Einkommenssteuer-Anteil (570.000 Euro mehr). Die allgemeine Schlüsselzuweisung steigt um 277.800 auf rund 3,37 Millionen Euro.



Es gibt allerdings auch Pandemie-bedingte Ausfälle bei den Einnahmen: Der Fremdenverkehrsbeitrag sinkt um 130.000 auf 670.000 Euro, die Einnahmen von Parkplätzen und Parkhaus schrumpfen auf 920.000 Euro. Auf der Ausgabenseite kommt alleine die Pflege der EDV-Anlagen in Rathaus und Grundschulen auf 433.000 Euro, kalkuliert waren nur 181.000 Euro. Z

Moralt-Areal, Schmidlhaus und Schulsanierung

Zu Buche schlagen auch die Planung für die Entwicklung des Moralt-Areals (60.000 Euro), Brandschutzmaßnahmen in diversen Wohnanlagen (295.000 Euro), der Abbruch des von der Stadt gekauften Schmidlhauses am Waldfriedhof (125.000 Euro), die Gewerbesteuer-Umlage (955.000 statt 695.000 Euro) sowie die stetig steigenden Personalkosten.



Lesen Sie auch Von einer Haushaltsdebatte, die keine war Marktoberdorf – Das war selbst für den Stadtkämmerer neu: Nach nur zwei Stunden Sitzung empfahl der Finanzausschuss den mit knapp 75 Millionen Euro veranschlagten Etat für 2022 einstimmig dem Stadtrat. Die selten so dargebotene Harmonie in Haushaltsfragen verblüffte Rathausspitze wie Ausschussmitglieder gleichermaßen. Zur Erinnerung: Haushaltsdebatten hatten sich in den vergangenen Jahre teilweise bis weit in die Nacht gezogen. Von einer Haushaltsdebatte, die keine war Weniger Einnahmen durch Blitzer und Knöllchen wegen Corona Wenn Verkehrspolizisten bei Masken-Kontrollen helfen, können sie keine Strafzettel verteilen. Das lässt sich an gesunkenen Einnahmen der Städte ablesen. Inzwischen gilt der neue Bußgeldkatalog, der Falschparker und Temposünder härter bestraft. Weniger Einnahmen durch Blitzer und Knöllchen wegen Corona

Im Vermögenshaushalt sind die investiven Maßnahmen gelistet: 3,18 Millionen Euro fallen heuer für den Neubau der Jahnschule und 330.000 für die restlichen Klassenzimmer auf dem Schulgelände an; 800.000 Euro für den bei den Anliegern recht umstrittenen Ausbau der Bairawieser Straße; 200.000 Euro für den erst kürzlich beschlossenen barrierefreien Umbau von Bushaltestellen; 550.000 Euro für eine neue Straßenkehricht-Halle; 185.000 Euro für die Gestaltung des Umfelds am Tölzer Bräustüberl, 300.000 Euro für die Kanalsanierung am Lettenholz sowie 129.000 Euro für die Überplanung des Kurhauses, dem ein Neubau angegliedert werden soll.

Weitere 168.000 Euro sind für die Neugestaltung des Entdeckerpfads am Blomberg vorgehen. Für ihren Hausberg gibt die Stadt Bad Tölz auch 30.000 Euro aus, um den Hang im oberen Teil des Rodelwegs zu sichern.

In der jüngsten Sitzung wies Stadtkämmerer Forster, der im kommenden Frühjahr seinen Ruhestand antreten wird, darauf hin, dass eine Kommune nicht wie ein privates Unternehmen gewinnorientiert arbeite, sondern „mittelorientiert“. Also die vorhandenen finanziellen Mittel möglichst effektiv einzusetzen. Karl Bock