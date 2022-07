Stadt Bad Tölz verleiht Verdienstmedaille an Dostthaler, Haase und Haff

Mit der Verdienstmedaille der Stadt Bad Tölz wurden im Rathaus-Sitzungssaal (v.l.) Waltraud Haase, Manfred Haff und Ingrid Dostthaler durch Bürgermeister Ingo Mehner ausgezeichnet. © Karl Bock

Bad Tölz – Nicht wie üblich in der Weihnachtssitzung, sondern mitten im Juli wurden jetzt im Sitzungssaal des Rathauses zwei Tölzer und eine Wackersbergerin mit der örtlichen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

„Sie wird verliehen an Menschen, die sich um die Stadt in besonderer Weise bemüht haben „in Würdigung und Anerkennung ihrer Verdienste“, wie Bürgermeister Ingo Mehner sagte, der Urkunde und Abzeichen im Beisein zahlreicher Stadträte überreichen konnte. Geehrt wurden Ingrid Dostthaler, Waltraud Haase sowie Manfred Haff, die für die Auszeichnung vorgeschlagen und vom Stadtrat mit großer Einigkeit ausgewählt worden waren.



Verdienstmedaille: Dostthaler aus Bad Tölz setzt sich für Kulturerbe ein

Ingrid Dostthaler ist vor allem in Kreisen der Tölzer Leonhardiwallfahrer ein Begriff, als Nachfolgerin von Erna Seefelder betreut und organisiert sie schon über zehn Jahre lang die Wägen der Stadt mit den Teilnehmerinnen in Alttölzer Tracht. Das beginnt bei der Beratung, geht weiter über Schneiderinnen, die das Nähen der Tracht beherrschen, über die Suche nach Friseurinnen für die Kronen- und Grandlfrisurhn bis zum Schmücken der Leonhardiwägen und die Platzierung der Mädchen auf den Wägen, geordnet nach Größe und Alter. Mehner: „Kurz gesagt setzt sich Ingrid Dostthaler in außerordentlicher Form für die Tölzer Leonhardifahrt und den Fortbestand des Immateriellen Kulturerbes ein.“



Verdienstmedaille: Haase aus Wackersberg entwickelt App und gründet Verein „Asylplus“

Auf ganz anderem Terrain ist die Mathematikerin und Computerexpertin Waltraud Haase aus Wackersberg tätig, die das Wort „Wir schaffen das“ im Jahr 2015 nicht als Floskel aufgefasst habe, wie Ingo Mehner betonte. Um Flüchtlingen Deutschunterricht anzubieten, fasste sie bestehende Angebote zusammen und vernetzte sie auf einer eigenen Plattform. Es wurde der Verein „Asylplus“ geboren, dessen langjährige Vorsitzende sie war.



Inzwischen wird ihr „Tölzer Modell“ der Lernvermittlung auch in anderen Landkreisen und Bundesländern genutzt, sagte Mehner anerkennend. Auch wenn es um „Oma Haase“ inzwischen ruhiger geworden sei, so sei die App „Integreat“ inzwischen in über 80 Städten und Landkreisen im Einsatz, Sprachbarrieren konnten damit abgebaut und Hilfe zur Selbsthilfe vermittelt werden.



Verdienstmedaille: Haff aus Bad Tölz hilft Fischern und der Isar

Den hiesigen Fischern ist Manfred Haff seit Jahrzehnten Ansprechpartner, 28 Jahre lang, bis Januar 2020 stand er an der Spitze des Bezirksfischereivereins. Der heutige Ehrenvorsitzende setzte sich, wie Mehner sagte, für Naturschutzbelange ein, ganz konkret dem Bau der Fischaufstiegshilfe an der Geschiebesperre Vorderriß, dem dann 2005 ein ähnliches Projekt am Tölzer Isarstausee folgte.



Haff war für den Verein „Rettet die Isar jetzt“ tätig, führte bei den Fischern eine Jugendgruppe ein und öffnete den früher reinen Männerverein auch für Frauen. Auch die Renaturierung der Isar sei ihm ein Anliegen gewesen, als leitendem Beamten im Landratsamt gelang es ihm in seiner Funkion als Verhandler und Dialogführer, „viel Positives für das Ökosystem Isar und dessen Erhalt und Erneuerung zu bewegen.“ Karl Bock