Bad Tölz: Christbaum beim Winzerer-Denkmal aufgestellt

Bad Tölz - Nach zwei Jahren Pause findet heuer wieder der Tölzer Christkindlmarkt auf der Marktstraße in gewohnten Umfang statt. Der Christbaum am Winzerer-Denkmal steht bereits.

Die Kreisstadt hat am Montag beim Winzerer-Denkmal den großen Christbaum aufgestellt. Es ist eine 13 Meter hohe Tanne aus Gaißach, gespendet wurde sie von Familie Bonifaz Maier. Außerdem gibt es 17 kleiner Christbäume, die im Stadtgebiet verteilt sind.

Der Baum wurde bereits morgens auf dem Privatgrundstück von Mitarbeitern des Tölzer Betriebshofs gefällt und mit Hilfe eines Autokrans umgelegt. Unter Polizeibegleitung traf der Schwertransport nachmittags in der Marktstraße ein. „Dort wurde er ohne Komplikationen mit Hilfe von zwei Ladekränen aufgestellt“ berichtet Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach.

Bereits angebracht wurde auch die Christbaumbeleuchtung durch Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Tölz. Laut Otterbach handelt es sich bei der Beleuchtung um LED-Lampen. Um Energie zu sparen, wird zudem der Christbaum auf der Marktstraße täglich nur von 15 bis 21 Uhr beleuchtet.

Der Tölzer Christkindlmarkt mit rund 40 Buden auf der Marktstraße startet am Freitag, 25. November, und ist dort bis Samstag, 24. Dezember, täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Heilig Abend von 10 bis 14 Uhr. Am ersten Wochenende findet auch der verkaufsoffene Sonntag in Bad Tölz statt.