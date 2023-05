Bad Tölz - Eine Stadt im Wandel der Zeit“ ab sofort im Buchhandel erhältlich

„Er hat es wieder getan“

Bad Tölz - Es ist 34 mal 27 Zentimeter groß, 2,5 Zentimeter dick und über zwei Kilo schwer: das neueste Buch von Walter Frei. Dieses präsentierte er jüngst im Pfarrsaal Franzmühle vor geladenen Gästen.

Der prächtige Bildband „Bad Tölz - Eine Stadt im Wandel der Zeit“ ist eine Liebeserklärung an die Heimatstadt des früheren Zahnarztes. Bereits vor vier Jahren hatte er sein „Erinnerungsbuch an ehemalige Malerinnen und Maler des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen“, einen 290 Seiten umfassenden Bildband, ebenfalls im Hirmer Verlag präsentiert, damals im Landratsamt.

Als Einstieg in seine Laudatio auf den ehemaligen Zweiten Vorsitzenden des Tölzer Kunstvereins und seinen direkten Vorgänger im Amt des Tölzer Sing- und Musikschulvorsitzenden wählte Landrat Josef Niedermaier den Spruch: „Er hat es wieder getan“. Damit spielte er auf Freis Buchveröffentlichungen über die Stadt Bad Tölz oder das Marionettentheater an, die in den vergangenen 20 Jahren erschienen sind.

Das neue Werk ist im Hirmer-Verlag von Merkur-Verleger Dirk Ippen erschienen

Auch das neue Werk ist im Hirmer-Verlag von Merkur-Verleger Dirk Ippen erschienen, der diesmal nicht persönlich kommen konnte. Geschäftsführer Thomas Zuhr sprach von einem „Zeitdokument der besonderen Art“, das eine Reise durch die Vergangenheit mit einem Blick auf Gegenwart und Zukunft verbinde.



Dabei würdigte er Frei, der sich durch alle Dornen und jedes Unterholz arbeite, um seine Ideen umzusetzen. Trotz der überwiegend historischen Bilder habe man ein optisch ansprechendes und modernes Produkt geschaffen, das seiner Meinung nach auch als Basis für künftige Stadtplanung dienen könne.

Bebauung hat zugenommen und viel historische Bausubstanz ist verloren gegangen

Da im 240-seitigen Band die Fotos dominieren, bedauerte es Frei, anders als bei einem Roman oder einem Krimi, keine Lesung vornehmen zu können. Stattdessen präsentierte er auf der großen Leinwand im Pfarrsaal Franzmühle eine ganze Reihe von historischen und aktuellen Fotos und kommentierte die Entwicklung. Vor allem die Ansichten von ganzen Stadtvierteln machen deutlich, wie stark die Bebauung zugenommen hat, zugleich lässt die Gegenüberstellung erkennen, wie viel an historischer Bausubstanz verloren gegangen ist.



Frei machte keinen Hehl daraus, was ihm an seiner Heimatstadt heute gefällt und was nicht, sein Urteil “zwei oder drei Bausünden haben wir schon“, war sicher nicht übertrieben. Für alle Leser - es dürften in überwiegender Zahl Einheimische sein - ist es vor allem interessant, die Stadtentwicklung anhand der Fotos nachvollziehen zu können. Am Beispiel der Bahn: zuerst der inzwischen verschwundene Bahnhof oberhalb des heutigen Sportplatzes, dann das Gebäude, wie es heute noch steht. Das frühere „Krankenheil“ hat sich im Lauf der Jahrzehnte zum Badeteil mit zahlreichen Neubauten verändert, Straßen werden verbreitert, begradigt oder neu angelegt.



Die Fotos zeigen alle Viertel links und rechts der Isar, die in den Vorkriegsjahren gebaute Kaserne ebenso wie die Ansiedlung der Holzindustrie Moralt. Überraschend auch, dass es Frei gelungen ist, frühe Tölzer Luftbilder aus einem Zeppelin oder aus einem Flugzeug zu beschaffen. Bekanntlich mussten Luftbildaufnahmen in der Zeit vor Google Earth von der Regierung freigegeben werden.

Fotograf Krinner setzte eine Drohne ein, um das gesamte Stadtgebiet Bad Tölz abzulichten

Heute tut man sich da leichter, Fotograf Hias Krinner, konnte in den vergangenen zwei Jahren mit Hilfe seiner Drohne das gesamte Stadtgebiet abfotografieren und deutlich machen, dass sich die Einwohnerzahl in den vergangenen 150 Jahren nicht nur versechsfacht hat, sondern dass damit einhergehend viele Gebäude neu errichtet oder vergrößert wurden.



Der fotografische Gang durch die Geschichte zeigt auch, dass viele Häuser umgestaltet, abgebrochen oder neu aufgebaut wurden. Wer das Buch durchgeblättert hat, der kann entweder zum Urteil kommen, „dass früher alles schöner war“ oder „dass sich Gott sehr Dank viel verändert hat“. Dazu seien diese 340 „Ansichten für die Nachwelt“ bestens geeignet, meinte auch Landrat Josef Niedermaier. Karl Bock