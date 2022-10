Nach 20 Jahren erhöht Bad Tölz erstmals wieder seine Parkgebühren

Künftig müssen Autofahrer in Bad Tölz beim Parken tiefer in die Tasche greifen. © Karl Bock

Bad Tölz – Das Parken im Stadtgebiet von Bad Tölz wird vom kommenden Jahr an teurer. Grund: die Kommunen werden bei den Parkgebühren, die sie erheben, umsatzsteuerpflichtig.

Das bedeutet, dass sie bei unveränderten Gebühren 19 Prozent weniger einnehmen würden oder eben die Tarife erhöhen müssen, um den Verlust auszugleichen.

Der Tölzer Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung nach langer Debatte knapp für eine „maßvolle Anhebung“ – übrigens die erste nach 20 Jahren. Der Antrag von Peter von der Wippel (FWG), die Abstimmung zu verschieben, unterlag mit 12 zu 13 Stimmen, auch wird es keine kostenfreie erste halbe Stunde geben, wie Gabriele Frei (CSU) gefordert hatte.

Parkgebühren in Bad Tölz werden teurer je näher sie in der Innenstadt liegen

Kämmerer Hermann Forster erwähnte eingangs, dass es der Stadt bei den seit Jahren erhobenen Parkgebühren nicht in erster Linie auf die Einnahmen ankomme, sondern die Steuerung des Verkehrs. So sollen die Gebühren auch dazu beitragen, Dauerparken zu verhindern. Dennoch sind von 3.000 Plätzen in der Stadt 2.000 gebührenfrei, es wird aber teurer, je mehr man sich der Innenstadt nähert.

Aufgrund einer Gesetzesänderung im neuen Jahr muss die Kommune künftig für die vereinnahmten Gebühren (im Falle der Stadt insgesamt rund eine Millionen Euro) Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent bezahlen. Diese würde künftig im Stadtsäckel fehlen. Forster nannte einen Betrag von 127.000 Euro, da nur Parkhäuser, der Wohnmobil-Stellplatz und ausgewiesene Plätze wie Kolbergarten oder Schlossplatz steuerpflichtig werden. Keine Steuer muss für das Parken am Straßenrand angeführt werden, dennoch soll auch das nach dem Vorschlag der Verwaltung teurer werden.

Stunde im Tölzer Zentralparkhaus kostet 10 Cent mehr pro Stunde

Ganz konkret kostet die Stunde im Zentralparkhaus künftig 50 statt 40 Cent (40 Euro im Monat für Dauerparker), an einigen Parkplätzen wird die Stunde um zehn Cent erhöht, am Isarkai, Schlossplatz und Kolbergarten muss man statt einem Euro künftig 1,50 Euro pro Stunde bezahlen.



Geschäftsmann Peter von der Wippel, sprach von einem Standortfaktor, befürchtete gar einen Frequenzverlust und warf dem Kämmerer vor, diese Einnahmen zu missbrauchen, um den Haushalt zu sanieren. Er plädierte für eine Verschiebung des Beschlusses, um vorher noch Wirtschaftsförderer und Händler mit einzubeziehen. Gabriele Frei plädierte für 30 Freiminuten, die im Tegernseer Tal und Städten wie Wolfratshausen, Weilheim oder Penzberg üblich seien. Dies sei eine Unterstützung für den Handel und die Bürger.



Tini Brandl (CSU) war dagegen der Meinung. „Mit 1,50 Euro für die Stunde kann man leben.“ Ihr Fraktionskollege René Mühlberger (CSU) sagte, die 800.000 Euro an prognostizierten Einnahmen würden sich auf 770.000 Parktickets verteilen: „Es liegt nicht an den Gebühren, ob man nach Tölz fährt oder nicht.“



Anton Mayer (CSU) ist überzeugt, „dass wir die Einnahmen brauchen“, während seine Fraktionskollegin Julia Dostthaler meinte, eine Gebührenerhöhung zur jetzigen Zeit lasse sich nicht mit dem Image einer familienfreundlichen Stadt vereinbaren. Willi Streicher (SDP) und Neustadtrat Toni Kollmeier (Grüne) plädierten dafür, das Gesamtpaket „besser zu verkaufen“, zudem sei das Hauptproblem der meisten Autofahrer nicht die Höhe des Betrages, sondern „das passende Kleingeld“. Ulrike Bomhard (FWG) sah eine Benachteiligung der Schwächeren und Senioren, während Josef Steigenberger (CSU) dafür plädierte, „weniger mit dem Auto zu fahren“.

30 Minuten Freiparkten in Bad Tölz vom Tisch

Bürgermeister Ingo Mehner, der zu den Befürwortern der Erhöhung zählte, lobte die vorgebrachten Argumente, sprach ich aber gegen eine Verschiebung der Abstimmung aus. Zudem befürchtete er bei 30-Freiminuten erhebliche Einnahmeausfälle für die Stadt. Bei der Abstimmung votierten 13 Räte für die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung. Karl Bock