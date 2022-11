Viel Arbeit: Bad Tölz will „Fahrradfreundliche Kommune“ werden

Von: Michaela Schubert

Teilen

Die Stadt Bad Tölz bewirbt sich für die Zertifizierung als „Fahrradfreundliche Kommune.“ © Karl Bock

Bad Tölz – Bisher ist nichts entschieden. Scheinbar stehen die Chancen gut, dass Bad Tölz das Zertifikat „Fahrradfreundliche Kommune“ bekommt.

Diese Info teilte Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Trotz der zu erwartenden Zertifizierung gebe es noch viel zu tun, um den Radverkehr zu verbessern.

Die Probleme von Bad Tölz sind bekannt: die bauliche Enge der Innenstadt, dazu erhebliche Steigungen oder Gefälle wie an der Osterleite, starker Durchgangsverkehr und dann die Marktstraße, die nur zu bestimmten Zeiten befahren werden darf, schließlich handelt es sich um eine Fußgängerzone.



Radfahrer nicht gleich Radfahrer. Wie Wiesenhütter ausführte, sind die Vorstellungen, was fahrradfreundlich bedeutet, bei einem achtjährigen Schüler ganz anders als bei einem Urlauber oder einem Schnell-Radler, der möglichst zügig von A nach B kommen möchte.



Trotz ausgewiesener Radwege fühlen sich Radfahrer unsicher

Zwar hat sich in den vergangenen Monaten viel getan, so wurden nicht zuletzt auf Anregung von Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) viele innerörtliche Radrouten ausgeschildert oder auf der Fahrbahn markiert. Dennoch bleibt bei vielen ein ungutes Gefühl, wenn sie etwa im Bereich der Wachterstraße/Bahnhofstraße unterwegs sind. An der Kreuzung mit der Osterleite dominieren die Autos, für Radler bleibt da oft nur die Flucht auf den Gehsteig oder in die Gaißacher Straße.



Vollkommen unbefriedigend ist auch seit Jahren der Bereich Marktstraße/Nockhergasse: In der einen soll - da Fußgängerzone - überhaupt nicht geradelt werden, die andere ist eine enge Einbahnstraße. Seit Jahren wird ohne Ergebnis darüber geredet, wie man die Engstelle beim Irlbeckhaus beseitigen könnte.



Zertifizierungsvorschlag wird beim Verkehrsministerium eingereicht

Die zuständige Kommission der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune war unlängst in Bad Tölz, um die Situation für Radfahrer zu begutachten, berichtete Wiesenhütter. Dabei sei es nicht alleine um Radwege oder Schutzstreifen gegangen, sondern auch um die Verwaltungsstruktur im Rathaus, die politischen Zielsetzungen oder die Öffentlichkeitsarbeit. „Das waren ganz viele Dinge“, betonte Wiesenhütter. Die Kommission wird ihren Vorschlag nun an das Bayerische Verkehrsministerium weiterreichen, das die Auszeichnung vergibt.



Sollte Bad Tölz im Januar 2023 das Zertifikat erhalten, werde sich für die Radler nicht alles auf einen Schlag zum Besseren wenden, betonte Wiesenhütter. Das Zertifikat sei zwar „nicht gekauft“, doch werde Bad Tölz deshalb „nicht plötzlich fahrradfreundlicher, so einfach ist das nicht.“ Auch sei die Auszeichnung mit einem sehr großen Arbeitsaufwand in der Verwaltung verbunden gewesen. Der Ansatz in der Stadtverwaltung sei, „an den Themen weiterzuarbeiten“. Die Stadt sei schon allein von der Topographie und der Witterung („Schnee im Winter“) immer nur „beschränkt geeignet fürs Fahrradfahren“. Allein aus Gründen des Umweltschutzes, möchte man eine Verdoppelung des Radverkehrs erreichen. Karl Bock