Über das Tölzer Gasthaus-Sterben - Stadtrat diskutiert über Zukunft des Ratskellers

Teilen

Vorübergehend geschlossen steht am Eingang zum Ratskeller, tatsächlich dürfte die Schließung nicht nur vorübergehend sein (l.). Der Starnbräu in der unteren Marktstraße steht ebenfalls zur Verpachtung an (r.). © Karl Bock

Bad Tölz – Er ist nur einer von vielen Gaststätten, die in den vergangenen Jahren in Bad Tölz geschlossen wurden: der Ratskeller. Sanierungskosten liegen bei 600.000 Euro.

Der Grünerbräu ist längst Geschichte, der Starnbräu steht zur Neuverpachtung an, der Gasthof Zantl, das Reutbergstüberl sowie der früher so beliebte Kolbergarten sind zu. Die Gründe gleichen sich: Hohe Investitionen wären nötig gewesen, eine in die Jahre gekommene Gastronomie den modernen Erfordernissen anzupassen.

Stadtrat lehnt teure Sanierung des Tölzer Ratskellers ab

Warum das so ist, zeigte sich jetzt in der jüngsten Tölzer Stadtratssitzung. Das Ratskeller-Gebäude, das sich im Besitz der Stadt befindet, müsste zuerst saniert werden – Kosten: rund 600.000 Euro.

Eine Investition, die der Stadtrat mit Ausnahme von Julia Dostthaler (CSU) vorerst ablehnt. Stattdessen soll nach alternativen Nutzungen gesucht werden, etwa in Verbindung mit der Kulturzentrum Alten Madlschule nebenan.

Das Gebäude war bis 1979 ein Teil des damaligen Rathauses, drei Jahre später wurde in den Gewölbe­räumen ein Gasthaus eingerichtet – ohne Keller, aber mit Biergarten. Die Stadt hatte das Anwesen an den Gaißacher Bauunternehmer Jakob Pauli verpachtet, der damals auch die Kosten für den Ausbau übernommen hatte.

Der Pächter wiederum vermietete die Gaststätte weiter. 37 Jahre später, 2019, zog mit Peter Mayerhofer der letzte Ratskeller-Wirt weg, seitdem steht das Haus leer. Jakob Pauli starb 2021, kurz darauf auch seine Partnerin Anneliese Bichler.

Neuer Pächter der Ratskellers müsste etwa 350.000 Euro investieren

Die Stadt müsste den Ratskeller erst einmal in einen „konzessionsfähigen Zustand“ versetzen, sagte Stadtkämmerer Hermann Forster. Dies bedeute, die Räume müssten so hergerichtet werden, „dass ein Wirt, der reingeht, die Gaststätte betreiben kann“.

Darüber hinaus hätte ein neuer Pächter rund 350.000 Euro für Ausbauarbeiten zu stemmen, unter anderem für eine neue Kühlanlage, eine Theke, die Kücheneinrichtung, Beleuchtung und Böden. „Das ist ein sehr hoher Betrag“, betonte der Kämmerer.

Hinzu kommt noch, dass sich die Ausbaukosten bei einer realistischen Pacht von 1.500 Euro pro Monat selbst nach 30 Jahren für die Stadt nicht amortisieren würden.

Bad Tölz kämpft gegen Gasthaussterben



Für Stadträtin Julia Dostthaler (CSU) hat die Stadt eine Vorbildfunktion im Kampf gegen Gasthaussterben. Sie müsse den vielen Leerständen in Tölz entgegenwirken, meinte sie. Das würde auch „dem sozialen Geschehen“ guttun, beispielsweise rund um die Leonhardifahrt.



Den Vorwurf, die Stadt habe den Ratskeller herunterkommen lassen, wies Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) zurück: „Wir haben nur einen Spottpreis an Miete bekommen, denn der Pächter hat alles auf eigene Kosten gemacht.“

Für Christof Botzenhart (CSU) ist der Ratskeller „kein Leerstand, der im Stadtbild schmerzt“. Dieser Fall sei anders gelagert als das Post-Areal oder ein Gasthof in der Marktstraße. Dort steht derzeit der seit Beginn der Corona-Pandemie geschlossene Starnbräu zur Verpachtung an.



Von den Tölzer Traditionsgaststätten wurde bislang lediglich das Tölzer Bräustüberl im Mühlfeld nach Umbau und Sanierung pünktlich zum 1. Mai wieder eröffnet. Ob sich, wie hier potente Investoren aus Lenggries, auch für den Ratskeller finden, ist derzeit völlig offen. Karl Bock