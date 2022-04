Bad Tölz gegen Vandalismus: Anlage wird nachts abgeschlossen und kontrolliert

Von: Daniel Wegscheider

Eine Überwachungskamera gegen Vandalismus (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Bad Tölz – Im Rahmen des Projekts „Die bespielbare Stadt“ stehen bestimmte Sport- und Freizeitflächen allen zur Verfügung. Doch aufgrund von vermehrtem Vandalismus wird nun nachts abgesperrt.

Eines dieser Areale ist die Sportanlage an der Peter-Freisl-Straße. „Mit seinem Fußballfeld, der Tartanbahn und dem Beachvolleyball-Platz ist er für viele ein attraktiver Ort“, berichtet Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach über den Tölzer Sportplatz. Neben Klassen des angrenzenden Schulzentrums nutzen die ortsansässigen Sportvereine sowie zahlreiche Hobbysportler den Platz regelmäßig. Zugänglich ist die Sportstätte täglich von 8 bis 21 Uhr.



Nachts ist das Gelände nun ab sofort verschlossen. Darüber hinaus wird es künftig videoüberwacht und von einem Sicherheitsdienst kontrolliert. Grund: In der Vergangenheit war die Sportstätte regelmäßig Ziel von Vandalismus (wir berichteten). „Leider hat sich gezeigt, dass es immer wieder Gruppen gibt, die sich nicht an die Regeln halten. Wir haben deshalb entschieden, den Platz nachts zu sperren und zu überwachen“, erklärt Bürgermeister Ingo Mehner die getroffenen Maßnahmen.



Bürgermeister Mehner: „Schäden sind respektlos“

So seien das Tor und der Zaun bereits mehrfach beschädigt worden, mit Zweirädern wurde die Grasfläche umgepflügt und auf der Tartanbahn sowie im Sand des Beachvolleyball-Feldes fanden sich regelmäßig Scherben und Müll. Ebenso wurde die Tür zur öffentlichen Toilettenanlage mit einem spitzen Gegenstand zerstört, zählt Otterbach auf.



„Diese Schäden sind nicht nur extrem respektlos, ihre Beseitigung bedeutet auch einen hohen Kosten- und Personalaufwand“, betont Mehner. Zudem können Schulklassen keinen vernünftigen Unterricht abhalten, „wenn sie erst einmal den Abfall der letzten Nacht wegräumen müssen“. Die Stadt will das nicht länger hinnehmen. „Noch möchte ich nicht so weit gehen, und den Platz komplett für die Allgemeinheit sperren“, sagt der Bürgermeister. Man werde sehen, ob die Maßnahmen ausreichen, das städtische Eigentum zu schützen, um denen, „die sich an die Regeln halten, eine sichere Sportausübung zu ermöglichen“.