Bad Tölz: Hotel „BergeBlick“ soll 2023 eröffnet werden

Der Baukran steht: Die Erdarbeiten für das Hotel „BergeBlick“ haben begonnen. © Karl Bock

Bad Tölz – Das Hotelprojekt von Johannes und Andrea Tien auf der Wackersberger Höhe nimmt Fahrt auf. Vor Kurzem wurde auf dem Baugelände ein Kran aufgestellt, außerdem finden dort bereits umfangreiche Erdarbeiten statt.



Obwohl Tien zur Straße und zum südlichen Nachbarn aus Lärmschutzgründen einen Erdwall hat aufschütten lassen, wird gegen das Vorhaben geklagt. Allerdings haben die Einwendungen der Nachbarn keine aufschiebende Wirkung, sodass der Bauherr guten Mutes ist, im kommenden Jahr seine Hotels mit drei Lodges eröffnen zu können.

Dies teilte er jüngst im Kur- , Tourismus und Wirtschaftsausschusses des Stadtrates mit, bei der ihm Gelegenheit gegeben wurde, ein „Update“ zum Millionenprojekt zu geben.

Das Vorhaben auf der grünen Wiese war, durchaus umstritten. Die Grünen im Stadtrat forderten einen „Städtebaulichen Vertrag“, um Details des Projektes „Bergeblick“ zu regeln. Darin wurde etwa festgelegt, wie viele Zimmer gebaut werden dürfen und wie lange sie zusammen mit den drei einzeln stehenden Lodges vermietet werden dürfen.

Eventuelle Veräußerung

Zudem musste der in Wackersberg wohnende Investor Tien einen verbindlichen Bauzeitenplan vorlegen. Eine eventuelle Veräußerung sollte nur als gesamte Einheit von Hotel und Chalets möglich sein, eine Grundstücksteilung unzulässig sein. So wurde es im Vertrag festgehalten, der jedoch nie öffentlich gemacht wurde.

Inzwischen scheinen die Bedenken vonseiten einiger Stadträte ausgeräumt zu sein, freut man sich doch bei den Touristikern der Stadt auf das künftige Hotel, das neue Gäste bringen soll.



Tien führte in der Sitzung aus, dass man derzeit dabei sei, die Tiefgarage zu errichten, wobei es sich nicht um einen klassischen Keller handelt, sondern um eine offene Bauweise. Auch Technik, Spa und die Beauty-Abteilung werden dort untergebracht, ehe im Spätsommer das eigentliche Hotel in Holzbauweise errichtet wird.



2.000 Kubikmeter Schnittholz für „vier Millionen Euro“ hat Tien dabei bei einem Allgäuer Anbieter bestellt. Damit soll „in fünf Wochen“ der Zimmertrakt errichtet werden. Im Herbst kommt dann das Dach, sodass im Winter im Inneren gearbeitet und das Hotel mit den Lodges im Frühjahr 2023 eröffnet werden kann.



Zen-Bereich = Herausforderung

Tien verhehlte nicht, dass er mit dem Bau in eine „extrem schwierige Zeit“ geraten sei. Baumaterialien seien schwer zu bekommen und teuer geworden. Er lobte aber über die gute Zusammenarbeit mit den überwiegend heimischen Handwerkern, die „sich freuen, einmal nicht einen Nullachtfünfzehn-Bau errichten zu müssen“.

Als eine der Herausforderungen nannte Tien den Zen-Bereich – einen abgedunkelten Raum mit einer Belichtung von oben.

Tien sagte, er und die Betreibergesellschaft wollten den gesamten Komplex mit den drei Lodges komplett im Frühjahr 2023 eröffnen. Schwerpunkt des Investments sei der Hotelbetrieb. Tien wiederholte aber erneut, es werde trotz eines Garni-Konzeptes (also ohne Restaurant) „niemand verhungern“.

Man sei in Verhandlungen mit Cateringunternehmen. Zudem habe man viele Bewerbungen von Gastronomie-Fachkräften, die hier leben, derzeit aber noch in Königsdorf oder am Tegernsee tätig seien. Insgesamt rechnet Tien mit 20 Vollzeitarbeitsplätzen.

Eigentlich wollte sich die Familie derzeit der Ausgestaltung des luxuriös konzipierten Hauses widmen, wegen der Klagen der Nachbarschaft, die Lärm durch das künftige Hotel befürchtet, habe man derzeit andere Prioritäten. Auf die Frage von Matthias Winter (CSU), inwieweit man das ehemalige Forsthaus „mit ins Konzept einbeziehe“, meinte Tien, dort „testen wir hochpreisige Vermietung“. Priorität habe im neuen Hotel die Zimmervermietung, inwieweit man im Forsthaus auch ein Café anbieten werde, sei noch völlig offen. Karl Bock