Bad Tölz im Advent: Angedacht sind sogenannte Leuchtkugeln und LED

Leuchtkugeln: Neben der Marktstraße sollen auch andere Tölzer Straßenzüge in der Weihnachtszeit optisch in Szene gesetzt werden. © Repro: Bock

Bad Tölz - Während andernorts über die zunehmende Lichtverschmutzung geredet wird und nachts nicht mehr alel Lampen brennen, möchte Bad Tölz künftig noch mehr leuchten – zumindest in der Weihnachtszeit.

Im Kurausschuss des Stadtrates stellte Citymanagerin Sandra Hermann jetzt ein Konzept vor, das vorsieht, auch außerhalb der Marktstraße in der Weihnachtszeit für nächtliche Stimmung zu sorgen. Beginnend beim Nockherplatz, könnte man Straßen und Plätze bis hinaus zum Kurhaus beispielsweise in Form beleuchteter Kugeln, die an Bäumen angebracht werden, illuminieren.

Hermann hatte sich von einer Lichtfirma entsprechende Vorschläge zusenden lassen. Es wurde beschlossen, Angebote bis zu einem Maximalpreis von 40.000 Euro einzuholen. Unklar blieb im Ausschuss, wie die Lampen mit Elektrizität versorgt werden, schließlich ist nicht jeder Baum mit einem Stromanschluss versehen. Das ganze soll modular aufgebaut sein, sodass man nicht alle Plätze zugleich beleuchten muss.

Ebenso nimmt die Stadt heuer Geld in die Hand, um die seit vielen Jahren in der Marktstraße übliche, an den Fensterbrettern der Häuser angebrachte Weihnachtsleuchtung auf LED-Technik umzustellen. Die Stadt bietet den Hausbesitzern einen einmaligen, kostenlosen Austausch an, um Strom zu sparen. Man hofft, dass dann auch an den Häusern, die bislang „ausgeschert“ sind, in der Weihnachtszeit die hellen Kerzen leuchten und für eine stimmungsvolle Beleuchtung während der Markttage sorgen. Karl Bock