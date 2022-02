Bad Tölz investiert viel Geld für Bildung und Verkehr

Derzeit bleibt den Kindern der Jahnschule nur ein kleiner Spielplatz, bald jedoch soll der neue Erweiterungsbau in Betrieb gehen, dann werden auch die Interimsgebäude links abgebrochen. © Karl Bock

Bad Tölz - In der jüngsten Finanzausschuss-Sitzung des Stadtrats berichtete der Kämmerer über Kosten der beiden Großprojekte Tölzer Jahnschule sowie der Ausbau der Bairawieser Straße.

Auf dem Gelände der Jahnschule wird seit Monaten groß gebaut, gilt es doch, die Grundschule zu erweitern. Am über zehn Millionen Euro teuren Neubau, der direkt an das markante Gebäude aus der Nachkriegszeit andockt, konnte Ende 2021 Richtfest gefeiert werden.

Wie berichtet, entsteht dort eine Turnhalle, ein Probenraum für die Tölzer Stadthalle, eine Aula, zwei Klassenzimmer, zwei Werkräume, eine Lehrküche und ein Raum für die Mittagsbetreuung. Die Arbeiten finden während des laufenden Schulbetriebs statt.



Das alte Schulgebäude mit seinem markanten Zwiebelturm bleibt unverändert erhalten. Auf dem Gelände befinden sich derzeit noch zwei sogenannte Punkthäuser, die nach der Inbetriebnahme des Neubaus im kommenden Herbst abgebrochen werden sollen. Eine Tiefgarage ist wegen des schwierigen Geländes nicht vorgesehen.



In der jüngsten Finanzausschuss-Sitzung des Stadtrates wurden für die Arbeiten in diesem Jahr 3,6 Millionen Euro bereit gestellt. Dazu kommen, wie Kämmerer Hermann Forster dem Gremium erläuterte, Kosten für Abbrucharbeiten in Höhe von 330.000 Euro.



Tölzer Straßenausbau kostet 1,5 Millionen Euro

Außerdem sind für den Ausbau der benachbarten Bairawieser Straße 1,5 Millionen Euro vorgesehen, wobei man mit einem staatlichen Zuschuss von 650.000 Euro rechnet. Dabei sollen auch Parkplätze geschaffen werden, bislang wird dort eher wild geparkt.



Die Planungen für den Straßenausbau wurden entsprechend von den Fachstellen und dem beauftragten Ingenieurbüro Schlegel aus München durchgeführt, der Förderantrag ist gestellt. Lediglich die persönliche Information an die Anwohner kann nicht erfolgen: „Wie von mir zugesagt, hätten wir gern im direkten Gespräch die Planung mit den Anwohnern diskutiert. Doch aus der aktuellen Pandemie-Situation ergeben sich Einschränkungen“, erklärt Bürgermeister Ingo Mehner und bittet um Verständnis.



„Unter Maßgaben wie der Begrenzung der Besucherzahlen und Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen ist aus unserer Sicht kein vernünftiger und fairer Austausch möglich“, sagt der Tölzer Rathauschef weiter. Daher hat sich die Stadt nach umfangreichen Diskussionen entschieden, sämtliche Informationen zur Planung und zu den Vorgaben der Förderung online zur Verfügung zu stellen.



Auf der Homepage der Stadt Bad Tölz (www.buerger.bad-toelz.org) finden Interessierte seit Anfang Januar 2022 ein Erklär-Video zur Planung, ein weiteres über die Förderkriterien und die Auswirkungen auf die Planung sowie eine ausführliche Projektbeschreibung. Karl Bock

Die Anwohner und Eigentümer entlang der Bairawieser Straße werden zudem postalisch informiert. Fragen, Anmerkungen und Ausführungen gehen per E-Mail an buergermeisterbuero@bad-toelz.de. Im Bürgermeisterbüro werden diese gesammelt und die Beantwortung koordiniert.