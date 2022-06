Bad Tölz: Klinik spendet Betten an Ukraine-Krankenhäuser

Tölzer Asklepios spendet medizinisches Gerät. © Asklepios

Bad Tölz – Die Königsdorfer Künstlerin Murml Gold organisierte für die Stiftung „Grenzenlose Kinderhilfe“ einen weiteren Hilfstransport.

Ziel sind ukrainische Krankenhäuser in Bergegovo und Skolje. Auch die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz unterstützt und spendet 54 Patienten- und sieben Intensivbetten sowie Ultraschallgeräte.



„Der Krieg in der Ukraine bewegt uns sehr. Erschüttert blicken wir nach Osteuropa“, betont der Geschäftsführer der Tölzer Asklepios Stadtklinik Felix Rauschek. „Unsere Solidarität und Verbundenheit gilt den Menschen in der Ukraine.“

Daher möchte die Asklepiosklinik mit ihrer Spende auch einen kleinen Beitrag leisten. Die Lieferung wird per Lkw in die Ukraine gebracht. „Die Lage in der Ukraine ist wirklich dramatisch. Patientenbetten werden dringend benötigt. Daher hilft uns diese Spende sehr“, bedankte sich Murml Gold.

Zuvor hatte die Asklepiosklinik bereits eine Sachspende in Form von medizinischem Bedarf und sonstigen Artikeln an eine ukrainische Kirchengemeinde in München geleistet und Kartons mit Verbandsmaterial und weiteren medizinischen Verbrauchsmaterial zur Verfügung gestellt.



Die Tölzer Stadtklinik bietet zudem bereits seit Beginn des Krieges Hilfe bei der medizinischen Versorgung von Kriegsflüchtlingen in Deutschland an. Dort wurden in den in den vergangenen Wochen bereits mehrere Geflüchtete aus der Ukraine behandelt.