Bad Tölz: Kreisjugendring verleiht Bubble-Soccer-Bälle

Von: Daniel Wegscheider

Bubble-Soccer ist ein lustiges Vergnügen, das für Groß und Klein geeignet ist. © KJR

Bad Tölz – Der Kreisjugendring (KJR) Bad Tölz-Wolfratshausen verleiht an Mitgliedsvereine- und Verbände sowie an gemeinnützige Institutionen Bubble-Soccer-Bälle.



Bubble-Soccer ist eine Freizeitaktivität, bei der die Teilnehmenden über ihren Oberkörper aufblasbare, transparente Kugeln stülpen und damit spielen. Sowohl Oberkörper als auch Kopf der Spieler sind dadurch geschützt. Sie fungieren als eine Art Airbag, da sie die Spielenden bei Zusammenstößen schützen.Geeignet sind die Bubbles auf Naturrasen, Kunstrasen oder in Turnhallen.



Das Spiel garantiere einen hohen Spaßfaktor bei Veranstaltungen und Festen, schreibt das KJR-Team in seiner Mitteilung. „Wer Freude an Bewegung, Spaß und Spiel hat, kommt hier wunderbar auf seine Kosten.“



Verleih-Sortiment umfasst 16 Bälle

Die Bubble-Soccer-Bälle können beim Kreisjugendring Bad Tölz-Wolfratshausen ausgeliehen werden. Das Verleih-Sortiment umfasst 16 Bälle in zwei Größen und Farben sowie das entsprechende Equipment.



Reservierung, Abholung und Rückgabe erfolgt über die KJR-Geschäftsstelle in Bad Tölz (Prof.-Max-Lange-Platz 5) unter Tel: 08041/9086 oder per E-Mail an info@kjr-toel.de. Weitere Verleihangebote gibt es auf der KJR- Homepage: www.kjr-toel.de/materialverleih.