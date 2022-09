Bad Tölz/Lenggries: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Polizei.

Bad Tölz/Lenggries: Am Wochenende verübten bislang unbekannte Personen mehrere Einbrüche in Bad Tölz und Lenggries. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen, um eine Reihe von Einbrüchen in Bad Tölz und Lenggries am Wochenende aufzuklären. Wie die Beamten mitteilen, drangen in der Nacht von Freitag (2. September) auf Samstag (3. September) bislang unbekannte Personen in Lenggries in ein Lokal ein und entwendeten Bargeld von einigen Hundert Euro.

In Bad Tölz wurden von den Tätern im selben Zeitraum fünf Gewerbeobjekte angegangen. An einem Objekt mussten sie aufgrund eines ausgelösten Alarms von ihrem Vorhaben ablassen. Bei vier weiteren Immobilien konnten sich die Täter zutritt verschaffen. und erbeuteten Bargeld von rund 1.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich gesamt auf einige hundert Euro.

Bei einem der Einbrüche in Bad Tölz konnten zwei Personen von einer Zeugin gegen 5.45 Uhr beobachtet werden. Aktuell wird eine Vielzahl von Spuren und Hinweisen ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 08041/761 060 an die Polizei Bad Tölz wenden.