Lenggrieser (27) gerät auf Gegenfahrbahn und kracht ins Auto einer Münsingerin (40)

Von: Daniel Wegscheider

Unfall auf der Staatsstraße 2072 zwischen Bad Tölz und Einöd am Freitagabend. © Feuerwehr Bad Tölz

Bad Tölz - Laut Polizei könnte es sich um Sekundenschlaf gehandelt haben, der den schweren Unfall auf der Staatstraße 2072 mit drei verletzten Personen verursachte.

Am Freitag (22. April) gegen 17 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Lenggrieser mit seinem Pkw die Staatstraße 2072 von Geretsried Richtung Bad Tölz. Kurz nach Roßwies geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Auto einer 40-Jährigen aus Münsing zusammen, in dem auch ihr 8-jähriger Sohn saß.

Auto des 22-jährigen Mann aus Lenggries überschlägt sich und landet auf dem Dach

Wie die Polizei berichtet, überschlug sich durch den starken Zusammenstoß der Pkw des 22-jährigen Lenggriesers und blieb auf dem Dach am Fahrbahnrand liegen. Am Pkw der 40-jährigen Münsingerin wurde durch die Wucht des Aufpralls das linke Vorderrad und Teile der Achse aus dem Fahrzeug gerissen. Der Pkw kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Durch herumfliegende Fahrzeugeile wurde zudem ein weiteres Fahrzeug, eines 27-jährigen Tölzers beschädigt.

Mutter und Sohn aus Münsing werden mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Der Lenggrieser wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht und die Frau aus Münsing sowie ihr Sohn zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Nach Auskunft der Notärzte vor Ort befand sich keiner der Beteiligten in Lebensgefahr.

Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro

Beide Fahrzeuge wurden stark deformiert und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Vor Ort ergaben sich laut Polizeibericht Hinweise, dass der Unfallverursacher während der Fahrt eingeschlafen war und dadurch in den Gegenverkehr geraten ist. Es wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Tölz, Ellbach und Hechenberg waren mit insgesamt 35 Mann im Einsatz. Die Strecke war für gut eine Stunde komplett gesperrt.