Bad Tölz nimmt knapp 14 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein

Boomende Baukonjunktur: Dank der milden Witterung kann auch im Winter gearbeitet werden, wie hier am Kogel. © Karl Bock

Bad Tölz – Demnächst wird der langjährige Tölzer Kämmerer Hermann Forster in den Ruhestand gehen. Zuvor konnte er im Finanzausschuss des Stadtrates noch einmal erfreuliche Zahlen verkünden.

Fast 14 Millionen Euro an Gewerbesteuer wurden im Jahr 2022 eingenommen. Eigentlich waren im Haushalt neun Millionen Euro eingeplant.



Forster versuchte, die Zahlen zu erklären. Er sprach von einer nach wie vor boomenden Baukonjunktur. Auch hätten die Corona-Ausgleichszahlungen des Bundes für die Betriebe eine große Rolle gespielt. „Die gehen ja direkt in die Gewinne hinein.“ Von der explosiven Wirtschaftsentwicklung am Gesundheitsmarkt – Forster nannte das Beispiel Biontec – hätten auch Unternehmen vor Ort profitiert. Er gab aber zu bedenken, dass das aktuelle System der Gewerbesteuerfestsetzung Mehrfacheffekte beinhalte. Zu den Folgekosten gehöre etwa, dass die Gewerbesteuer-Umlage um etwa 440.000 Euro steigt. Auch sind 1,9 Millionen Euro zusätzliche Kreisumlage an den Landkreis abzuführen.



Die erhöhte Steuerkraft der Stadt Tölz wirkt sich auch auf den Finanzausgleich aus. Der Kämmerer rechnet damit, dass die Stadt im Jahr 2024 geschätzt bis zu einer Million Euro weniger an Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Tatsächlich bleiben so dem Stadthaushalt von den zusätzlichen 4,8 Millionen Euro Gewerbesteuer nur etwa 30 Prozent, also 1,46 Millionen Euro übrig.



Auch die Zinsentwicklung sei nicht absehbar. Peter von der Wippel (FWG) teilte die Skepsis Forsters: „Die Stimmung ist besser als die Lage.“ Die Wirkung der Sondereffekte werde sich nicht verstetigen. Er plädiere dafür, die Mehreinnahmen nicht für Investitionen zu verwenden, sondern in die Rücklage zu stecken. Er empfahl auch, die städtische Kreditaufnahme nicht zu drosseln. Karl Bock