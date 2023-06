Bad Tölz: Pashmin Art Gallery zeigt „Adventures in Wonderland II“ noch bis 15. Juli

Von: Rainer Bannier

Bei der Vernissage dabei waren (v.l.) Christine Adler, Davood Khazaie, Donat Kamber, Katrin und Matthias Lüdke, Leo Silvius und Michel Härawy von Pashmin Art. © Rainer Bannier

Bad Tölz - „Adventures in Wonderland II“ (zu Deutsch: „Abenteuer im Wunderland“) nennt sich die neue Gruppen-Ausstellung in der Tölzer Pashmin Art Gallery.

Am offensichtlichsten kommt dieser Ansatz im Werk des Schweizer Fotografen Donat Kamber zum Ausdruck, der vor über dreißig Jahren ausschließlich auf dem Landweg mehrmals den Fernen Osten und China bereist hat und in großformatigen Tableaus wie in einer Zeitkapsel eine Welt eingefangen hat, die dem modernen China offenbar noch schneller abhandenkommt als das, was hierzulande gerne als die „gute alte Zeit“ verklärt wird.



Seine Bildersammlung gleicht einem Ort für Erinnerungen und Emotionen, die von dauerhafter Schönheit und der Zerbrechlichkeit menschlicher Erfahrungen zeugen. Jedes Bildwerk bietet Einblicke in das alltägliche Leben der einfachen Landbevölkerung, in herrlichen Landschaften und den unverwechselbaren Geist, der das Land nach Mao und vor dem Sprung in die Moderne umwehte.



Von einer inneren „Reise“ kann man beim interessanten niederländischen Künstler Leo Silvius sprechen: Als Mitglied eines namhaften sinfonischen Orchesters ist er durch ein kleines, alltägliches Erlebnis von der Musik zur bildenden Kunst gekommen und bringt nun in seiner von augenfälligen Kontrasten geprägten Keramik die Form und den Klang zusammen. In manchen Plastiken (nicht in der Ausstellung) hat er echte Klänge installiert, die den Betrachter einladen, diese zu umrunden und eine dynamische Beziehung einzugehen.



Kathlyn Nemethy ist eine englische Künstlerin ungarischer Herkunft, die ursprünglich als Restauratorin alter Gemälde tätig war und nach einer heftigen Lebenskrise zu einer eigenen Bildsprache gefunden hat, in der sich weibliche Sinnlichkeit und Surrealismus vermischen.



Vierter ausstellender Künstler ist ein Deutscher, der unter seinem Pseudonym Blondemonkey Kunstwerken auftritt, die man der Pop Art zuordnen kann, in denen sich kräftige Farben, kühne Kontraste und Symbolik zu eigenwilligen Kreationen verbinden.



Moderatorin Christine Adler kam mit Donat Kamber und Leo Silvio in ein interessantes Podiumsgespräch, in dem beide Künstler einiges über ihren Werdegang, ihre Idee von Kunst und ihr Werk verrieten. Im Falle der verhinderten Kathlyn Nemethy sprach Adler mit einem befreundeten Ehepaar, das eine Art Patenschaft für die Künstlerin übernommen hat. Zuvor hatte Kurator Davood Khazaie das Werk der Künstler fachkundig eingeordnet. Für eine musikalische Umrahmung sorgte Werner Zuber mit Improvisationen am Klavier. Rainer Bannier