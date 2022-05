Bad Tölz/Reichersbeuern: Einbrecher versuchen sich an Tresoren

Von: Viktoria Gray

Ein als Einbrecher verkleideter Mann hebelt ein Fenster auf © picture alliance /dpa/Illustration

Bad Tölz/Reichersbeuern - Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, versuchten Einbrecher Tresore in Bad Tölz und in Reichersbeuern zu öffnen.

Der erste Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Donnerstagabend, 26. Mai, 22 Uhr und Freitagmorgen, 27. Mai 04.10 Uhr. „Unbekannte hebelten ein Fenster eines Lebensmittelmarktes an der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz auf und gelangten so ins Innere des Biomarkts“, heißt es im Pressebericht des Polizeipräsidiums. Im Geschäft hätten die Einbrecher dann versucht, ein Eisentresor gewaltsam zu öffnen. Dies gelang laut Polizeiangaben jedoch nicht. „Vermutlich verließen die Täter das Geschäft ohne Beute.“

In der Nacht auf Freitag, 27. Mai, brachen dann Unbekannte in ein Bürogebäude der Deponie am Vorberg im Engen-Gasteig-Weg in Reichersbeuern ein. „Mit Werkzeugen aus der Werkstatt des Wertstoffhofs versuchten sie dort einen Tresor im Bürogebäude aufzubrechen, was jedoch misslang“, heißt es. Auch hier verließen die Einbrecher vermutlich ohne Tatbeute den Tatort. „Zuvor verwüsteten sie aber noch die Räumlichkeiten.“

In beiden Fällen führe die Kripo Weilheim nun die Ermittlungen. Neben Ergebnissen aus der Spurensicherung, die an beiden Tatorten durchgeführt wurde, erhoffen sich die Beamten auch Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich des Biomarkts in der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz oder im Bereich der Deponie am Vorberg im Engen-Gasteig-Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder hat sonst Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen können? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/64 00 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.