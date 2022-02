Bad Tölz/Sachsenkam: Zwei Unfälle mit zwei Verletzten

Von: Daniel Wegscheider

Vergangene Woche haben sich zwei Verkehrsunfälle bei Bad Tölz und Sachsenkam ereignet, zwei Autofahrer verletzten sich – einer musste sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Der dabei entstandene Gesamtschaden an allen Autos beträgt 33.500 Euro.

Zuerst krachte es am Mittwoch gegen 9 Uhr: Wie die Polizeiinspektion mitteilt, wollte ein 26-jähriger Mann aus Garching mit seinem Lkw vom Tölzer Gewerbering kommend nach links auf die B472 auffahren. Hierbei unterschätzte er die Geschwindigkeit eines 51-jährigen Lenggriesers, der mit seinem Nissan Micra stadtauswärts fahren wollte.

„Wegen der blendenden Sonne erkannte dieser den Lkw, der sich schon auf der B472 befand, zu spät und fuhr in dessen Heck“, berichtet Polizeihauptkommissar Andreas Rohrhofer. Der Nissan-Fahrer wurde anschließend mit Schmerzen am Bein vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht.



Schaden am Nissan 20.000 Euro

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Nissan Micra entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den entstandene Sachschaden insgesamt auf 20.000 Euro.

Einen Tag später, am Donnerstagmorgen, schepperte es dann erneut. Dieses mal fuhr eine 23-jährige Lenggrieserin gegen 6.20 Uhr mit ihrem Suzuki Swift die Auffahrt von Piesenkam kommend in Richtung B13. Dort wollte die junge Frau laut Polizei nach links Richtung Bad Tölz abbiegen.



Wie am Vortag übersah auch sie ein Auto: In dem BMW saß ein 27- jähriger Tölzer, der nach Holzkirchen unterwegs gewesen war. „Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Lenggrieserin leicht verletzte“, sagt Rohrhofer. Auch bei diesem Unfall waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 13.500 Euro.