Bad Tölz: Sanierungsgebiet Altstadt - Satzung wichtig für staatliche und private Förderungen

Dringender Sanierungsbedarf besteht im Bereich des Ellbaches und der daneben liegenden Kreuzung Hindenburg- und Wachterstraße, die aktuell einer Teerwüste gleicht. © Karl Bock

Bad Tölz – Vom Bahnhof bis zur Isarbrücke und noch weiter bis zur Königsdorfer- und Angerstraße reicht das Sanierungsgebiet Altstadt, das Bauamtsleiter Christian Fürstberger in der jüngsten Bauauschuss-Sitzung des Stadtrates kurz vorstellte.

In der zur Aktualisierung anstehenden Sanierungssatzung sollen Defizite in der Tölzer Innenstadt benannt werden. Vor einem Beschluss im Stadtrat werden die Bürger beteiligt.

Die Sanierungssatzung einer Kommune ist eine Art Drehbuch, die Mängel in einem Ortsteil auflistet. Und davon gibt es in der Tölzer Altstadt eine ganze Reihe: die engen Gehwege an der Nockhergasse, verrohrte Bäche wie den Ellbach von der Franzmühle bis zur Nockhergasse, das Umfeld der Kalvarienbergkirche und einige vom Verfall bedrohte Gebäude im Bereich der Hindenburgstraße.

Problem mit Hochwasserschutz

In der Altstadt bedürfen zwar nur wenige Häuser einer Renovierung, „aber es sind doch sehr prägende Häuser, die leer stehen oder nicht genutzt werden“, sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger gegenüber dem Gremium. Auch Grünflächen wie das westliche Isarufer in Tölz hätten „Aufwertungspotenzial“, wobei man auf dieser Flussseite zum Zentralparkhaus hin ein Problem mit dem Hochwasserschutz habe.



Die bereits bestehende Sanierungssatzung für die Altstadt, die auch eine Voraussetzung für den Erhalt von staatlichen Fördermitteln etwa bei Sanierungen ist, wird gerade fortgeschrieben.

Ende dieses Jahres soll der Stadtrat über das modifizierte Werk abstimmen. Neu ist der Geltungsbereich, so wurden die Königsdorfer- und die Angerstraße mit aufgenommen, die zum Badeteil gehören, aber ganz anders strukturiert sind als das eigentliche Kurgebiet.

Anregungen von Albert Vosseler

Stadtrat Matthias Winter (CSU) wollte wissen, ob dann auch die Vorschläge von Albert Vosseler aufgegriffen werden. Der Tölzer Diplom-Ingenieur für Baustatik hatte im März per Schreiben an die Stadt unter anderem eine Fahrradroute durch den Rehgraben, einen Themenweg am Ellbach und die Restaurierung alter Gedenksteine angeregt.

Das könne man sich in der kommenden Zeit durchaus anschauen, erwiderte Fürstberger, allerdings scheitere die angeregte Freilegung von alten Bächen oft an den unterschiedlichen Höhen zwischen Wasserlauf und den begleitenden Straßen.

Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) bezeichnete die Fortschreibung der Altstadt-Satzung „als wichtigen Schritt gerade für Private, die dadurch Förderung bekommen“.



Karl Bock