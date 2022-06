Bad Tölz: SC Rot-Weiß lädt zum Feiern ein

Von: Ewald Scheitterer

Feiern am Fuße des Kalvarienberges: Zahlreiche Besucher lockte das Isarfest in der Zeit vor der Corona-Pandemie. © ejs

Bad Tölz – Einen festen Platz im „Feier-Kalender“ der Kreisstadt hatte vor der Corona-Pandemie schon das traditionelle Isarfest des Fußballvereins SC Rot-Weiß.

Und heuer wird zur Ausgabe 2022 dafür wieder Anlauf genommen, um am Wochenende am Ufergelände an der Isarbrücke zu feiern.



Überaus beliebt ist das Tölzer Isarfest auch wegen seiner attraktiven Musikgruppen: So wird die bekannte Coverband „Mad Man“, die am Samstag ab 16 Uhr die musikalische Unterhaltung übernimmt. Am Sonntag schließlich sind beim Rot-Weiß-Fest ab 17 Uhr die Oldies von „Big Bad Wolf“ live zu Gast.



Für das leibliche Wohl der Gäste ist mit Grillspezialitäten, Steckerlfisch, Fischsemmeln, Bier vom Fass und vielem mehr bestens gesorgt. Vor allem am Samstagabend, wenn zugleich die Verpflegung für die Besucher des Tölzer Nacht-Flohmarkts übernommen wird.



Da den Rot-Weißen durchaus bewusst ist, dass die Veranstaltung eine gewisse Belästigung für die umliegenden Anwohner bedeutet, bitten sie bereits im Vorfeld um Verständnis: „Ohne die Einnahmen aus dieser Veranstaltung könnten wir unsere intensive Nachwuchsarbeit nicht fortführen.“ Sollte wider Erwarten schlechtes Wetter herrschen, wird das RW-Isarfest auf das darauf folgende Wochenende 1. bis 3. Juli verschoben.