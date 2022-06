Bad Tölz: Stadtradeln und Familien-Rallye fürs Klima und Familien

Von: Daniel Wegscheider

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. (Symbolbild) © Horst Petzold

Bad Tölz – Die Kreisstadt und Region schwingt sich wieder in den Sattel: Zunächst bei der Bürgermeister-Radltour, dem Stadtradeln und heuer erstmalig bei einer Familien-Radl-Rallye der Tölzer Jugendförderung.

Wie bereits im vergangenen Jahr lädt Bürgermeister Ingo Mehner pünktlich zum Auftakt der landkreisweiten Aktion Stadtradeln auch zur alljährlichen Bürgermeister-Radltour ein. Diesmal steht die Veranstaltung unter dem Motto „Energie und Nachhaltigkeit“. Treffpunkt ist am Freitag, 24. Juni, um 17 Uhr an der Aussichtsplattform im Bürgergarten. Geradelt wird in gemütlichem Tempo vorbei am Jahnschulareal und dem Klammerweiher zum Isar-Kraftwerk, um auf dem Weg mehr über Nahwärmeversorgung, eMobilität, Klärschlammtrocknung und regenerativer Energie zu erfahren. Neben dem Bürgermeister ist auch Walter Huber, Geschäftsführer der Tölzer Stadtwerke, dabei und beantwortet Fragen. Alle Interessierten sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Sammelt Tölz wieder die meisten Kilometer?

Zudem sind vom 25. Juni bis zum 15. Juli alle Tölzer aufgerufen, erneut fürs Klima in die Pedale zu treten. Seit die Kreisstadt die Aktion unterstützt, konnte sie jedes Mal als erfolgreichste Kommune im Landkreis die meisten geradelten Kilometer für sich verbuchen. „Wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf eine rege Beteiligung“, betont Mehner. „Warum jemand radelt, spielt dabei keine Rolle – ob fürs Klima, weil er Kfz-Kilometer spart, ob für die Gesundheit oder nur so zum Spaß. Im Sinne der notwendigen Verkehrswende ist Stadtradeln ein hervorragender Ansatz.“ Weitere Infos und Anmeldung gibt es online auf www.stadtradeln.de

Neben dem Stadtradeln und der Bürgermeister-Radltour findet heuer am Samstag, 2. Juli, eine Familien-Radl-Rallye der Tölzer Jugendförderung statt. Treffpunkt ist am Tölzer Jugendcafé an der Hindenburgstraße 32. Los geht’s ab 13 Uhr in Kleingruppen, Ziel ist das Bürgerhaus auf der Flinthöhe. Dazwischen stellen Tölzer Vereine an verschiedenen Ständen kurzweilige Aufgaben, die es als Team zu meistern gilt. Wer bis 18 Uhr alle Stationen absolviert hat, nimmt an einer Verlosung teil. Die Teilnahme an der Radl-Rallye ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an b.gassl@bad-toelz.de. dwe