Bad Tölz: „Stattauto Isarwinkel“ startet Fahrdienst

Von: Patrick Staar

Der neue Fahrdienst für Senioren startet: (v.l.) Ulla Schneiders (Vorsitzende „Stattauto Isarwinkel“), Rosemarie Paul, Manuela Castellar (Fahrerin) und Hans-Jürgen Paul. © Patrick Staar

Bad Tölz – „Stattauto Isarwinkel“ startet Fahrdienst - Hilfe, wenn das Gehen schwerfällt.

Erst einkaufen, dann den Arzt aufsuchen und anschließend die Blumen am Friedhof gießen – das ist kein Problem, wenn man mobil ist. Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, haben aber oft Schwierigkeiten. Der Carsharing-Verein „Stattauto Isarwinkel“ will in solchen Fällen helfen und startet nun einen Fahrdienst-Service für Senioren.

Bei einem ersten Aufruf haben sich 14 Fahrerinnen und Fahrer gemeldet. „Nun würden wir uns freuen, wenn sich Senioren melden, die uns ausprobieren wollen“, sagt die Stattauto-Vorsitzende Ulla Schneiders.



Eine der ersten Fahrdienst-Nutzerinnen ist Rosemarie Paul: „Als ich das gehört habe, dass es diesen Fahrdienst gibt, konnte ich es kaum glauben“, sagt die 82-Jährige. Bis vor Kurzem hatte sie keine Probleme, dort hinzukommen, wo sie will.

Doch dann erlitt ihr Mann einen Herzinfarkt und kann seither nicht mehr Auto fahren. Mit dem Gehen tut er sich aufgrund eines kaputten Knies schwer. Rosemarie Paul versuchte, mit dem Rad zum Einkaufen zu fahren, stieg aufgrund des dichten Verkehrs dann doch lieber ab.

Termine per WhatsApp

Beim Radschieben bekam sie Vorhof-Flimmern. „Wir schaffen es nicht mal bis zur nächsten Bushaltestelle“, sagt sie. „Wenn der Kühlschrank leer ist und ein Arzttermin ansteht, muss man das Taxi rufen. Das kostet an zwei Tagen schnell mal 40 Euro.“

Der Fahrdienst sei in dieser Situation wie gerufen gekommen. Paul ist froh darüber, dass sie nun wieder mobil ist. Termine vereinbart sie einfach per WhatsApp, da sie auch Probleme mit dem Hören hat: „Das hat wunderbar geklappt.“ Abgerechnet wird nach gefahrener Strecke (32 Cent je Kilometer) und Buchungszeit (1,90/Stunde). Die monatliche Gebühr beträgt 4 Euro.



Als eine der ersten ehrenamtlichen Fahrerinnen stellte sich Manuela Castellar zur Verfügung. Sie arbeitet in der Montessori-Schule und habe dienstags am Vormittag frei: „Ich wollte da was Ehrenamtliches machen.“

Keine Konkurrenz zum Taxi

Auf den Fahrdienst wurde Castellar über die App „Flex Hero“ aufmerksam: „Ich finde, der Fahrdienst ist eine gute Sache.“ Ulla Schneiders, Vorsitzende von „Stattauto Isarwinkel“, sagt, der Fahrdienst gebe Jungen und Junggebliebenen die Möglichkeit, sich zu engagieren und interessante Kontakte aufzubauen.

Es gebe nun auch die Möglichkeit, Senioren aus den umliegenden Orten abzuholen: „Ich hoffe, dass wir einige Leute ermutigen können, ihr Auto wegzugeben.“ Die Vereinsvorsitzende betont, dass sie sich nicht als Konkurrenz zu den Taxi-Unternehmen sieht: „Wir decken einen ganz anderen Bereich ab. Wir fahren nicht einfach zum Bahnhof oder zum Arzt, sondern wir machen in erster Linie Rundfahrten.“

Kontakt zum Fahrdienst Interessierte Nutzer und ehrenamtliche Helfer, die bereit sind, ein- bis fünfmal pro Monat Fahrten zu übernehmen, können sich unter Tel: 01 62/6 56 94 87 oder info@stattauto-isarwinkel melden.

Das 14-köpfige Fahrerteam betreut momentan ein Ehepaar und drei einzelne Senioren. Schneiders verteilt in den Seniorenheimen Flyer, um neue Nutzer anzusprechen. „Wir würden uns aber auch freuen, wenn sich Leute bei uns melden, die zuhause wohnen und mobil bleiben wollen.“ Patrick Staar