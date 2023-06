Wasserkraft, die größte Quelle an erneuerbarer Energie in Bad Tölz

Bad Tölz und der Klimaschutz: Aktionsplan beinhaltet 36 Maßnahmen

Auch der Öffentliche Personennahverkehr, wie der Schnellbus nach Wolfratshausen und Starnberg, soll attraktiver werden. © Karl Bock

Bad Tölz - ÖPNV, Wasserkraft und Photovoltaik-Anlagen: Auch die Kreisstadt Bad Tölz will ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, und zwar mit einem Aktionsplan, der unlängst im Stadtrat vorgestellt wurde.

Elf Maßnahmen hat der bereits 2020 gegründete Fachbeirat Klima unter der Moderation von Stefan Drexlmeier, Geschäftsführer der Energiewende Oberland, dazu in fünf Sitzungen herausgefiltert. „Damit werden wir nicht Erster bei der Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens sein“, sagte Drexlmeier im Rathaus-Sitzungssaal durchaus selbstkritisch. Sie seien jedoch ein Kompromiss zwischen hohen Ambitionen und dem, was momentan in Bad Tölz an Ressourcen zur Verfügung stehe.

Der Fachbeirat Klima besteht aus Bürgermeister Ingo Mehner (CSU), 15 Stadträten aus allen Fraktionen, den Referatsleitern der Stadtverwaltung, Stadtförster Florian Weber und Stadtwerke-Chef Walter Huber. Als Grundlagen in den Sitzungen dienten dem Gremium unter anderem der Energienutzungsplan, der Verkehrsentwicklungsplan und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt.

Elf Handlungsfelder, die kurzfristig, mittelfristig oder fortlaufend angegangen werden sollen

Wie Falko Wiesenhütter, Geschäftsleiter des Rathauses, ergänzte, umfasse der Aktionsplan insgesamt 36 Maßnahmen, die Bad Tölz aber „nicht alle gleichzeitig aufnehmen“ könne. Zudem gibt es elf Handlungsfelder, die kurzfristig, mittelfristig oder fortlaufend angegangen werden sollen.



Jedes Jahr will die Stadt künftig einen Energiebericht für ihre eigenen Gebäude vorlegen. Dabei sollen der Energieverbrauch von Schulen, Turnhallen, Rathaus, Bauhof, Kindertagesstätten, Bibliotheken oder Feuerwehren festgestellt, Schwachstellen analysiert und Optimierungspotenziale gefunden werden.

Wasserkraft, die größte Quelle an erneuerbarer Energie in Bad Tölz

Die größte Quelle an erneuerbarer Energie in Bad Tölz ist die Wasserkraft - vor allem wegen des Isarkraftwerks. „Ich habe eigentlich gedacht, das läuft von alleine“, sagte dazu Wiesenhütter. Aber es gehe auch um die anstehende Neukonzessionierung und um den weiteren Ausbau der Wasserkraft, etwa mit dem geplanten Kraftwerk in Wolfratshausen.



Ein anderes wichtiges Thema ist der Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Wir haben festgestellt, dass neben aller inhaltlicher Arbeit ein großer Hebel in der Wahrnehmung und Bekanntheit der Angebote liegt“, sagte Wiesenhütter. Als Beispiel nannte er den Express-Bus X970, der mehrmals stündlich von Bad Tölz nach Starnberg und zurück fährt. „Den X-Bus kennen viele Leute noch gar nicht,“ meinte er.

Auf der mittelfristigen Zeitschiene stehen die Sanierung der kommunalen Liegenschaften, die Potenzial-Analyse für Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und die lokale Einsparung von CO2-Emissionen. „Und dies nicht durch den Kauf von Zertifikaten am Ende der Welt“, so Wiesenhütter. Vielmehr gehe es um „Möglichkeiten in Bad Tölz, zu klimarelevanter CO2-Neutralität beizutragen“. Langfristig geht es auch um den Ausbau des Wärmeverbundnetzes im Stadtgebiet und eine attraktive Gestaltung des Fahrradverkehrs.

Kreisstadt will sich auch auf Starkregen-Ereignisse vorbereiten

Die Stadt will sich auch auf Starkregen-Ereignisse vorbereiten. „Da ist vor allem die Bauleitplanung gefragt“, so Wiesenhütter. Auch der Stadtwald im Farchet und am Blomberg soll - wie kürzlich von Stadtförster Florian Weber angekündigt - für den Klimawandel fit gemacht werden.

Die Arbeit des Fachbeirats Klima zeige, „dass wir nicht allgemein philosophisch-abstrakt sind, sondern sehr konstruktiv“, wertete abschließend Bürgermeister Mehner den angenehm kurzen Vortrag von Drexlmeier. Für Johanna Pfund kann der Aktionsplan indes nur „ein erster Schritt“ sein. „Wir müssen beherzt weitermachen“, sagte die Sprecherin der Grünen Stadtratsfraktion. Karl Bock