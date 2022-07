Bad Tölz/Wackersberg: Vollmöllerpark als Hundewiese ausgewiesen

Von: Franca Winkler

Freuen sich über die neue Hundewiese: (v.l.) Ehemalige Stadträtin Camilla Plöckl, Wackersbergs Bürgermeister Jan Götzold und Tölz´ Bürgermeister Ingo Mehner. © Häusler

Bad Tölz/Wackersberg – Hundebesitzer kennen es: Der geliebte Vierbeiner hat endlose Energie, will rennen und mit Artgenossen spielen. Das kann der Fellfreund nun im Vollmöllerpark tun.

Die Leinenpflicht, die Mensch und Tier schützen soll, gilt beinahe überall und ausgewiesene Flächen, wo Hund auch mal Hund sein darf, sind rar im Landkreis. Diesem Problem haben sich nun Hundefreunde angenommen und den Vollmöllerpark an der Benedikbeurer Straße (Gemeindegrenze zwischen Wackersberg und Bad Tölz) als Hundewiese ausgewiesen.

„Dieser Platz ist ein Gewinn für alle Beteiligten“, sagt der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. „Da wo Hunde und Menschen aufeinander treffen, gibt es häufig Konfliktpotential. In der Stadt teilen sich Hundebesitzer mit Radfahrern und Fußgängern den Platz, in der Natur braucht das Wild Ruhe und Schutz.“ Auch Wackersbergs Bürgermeister, Jan Götzold, weiß von Vorfällen, als Wild von Hunden „zu Tode gehetzt“ wurde. Daher sei die neue Hundewiese äußerst wichtig, denn Hunde brauchen Platz. „Bewegung liegt in ihrer Natur.“



Bad Tölz/Wackersberg: Vollmöllerpark wird Hundewiese

Auch für Camilla Plöckl, ehemalige Stadträtin, sei ein Traum in Erfüllung gegangen. „Zusammen mit den Fellnasen, einer Gruppe von Hundefreunden, haben wir dieses Projekt vorangetrieben. So etwas braucht viel Geduld und Einsatz, aber dann klappt es.“ Viele Vorschriften, wie der Naturschutz, müssten beachtet werden. „Aber jetzt haben wir einen schönen Platz, mit einem Teich in der Mitte. Bald wird auch Spielzeug, wie Tunnel und Rampen dazu kommen, damit die Hunde richtig spielen und toben können.“



Der Vollmöllerpark bietet mit seinen etwa 7300 Quadratmetern viel Platz für die 738 Hunde, die aktuell allein in Bad Tölz gemeldet sind. Derzeit ist das Gebiet allerdings noch zu allen Seiten offen. „Ein Zaun ist noch nicht geplant. Wir möchten erst einmal sehen, wie der Park angenommen wird und wie es mit den Hunden klappt“, sagt Mehner: „So ein Bau bedeutet einen immensen Aufwand, hohe Kosten und sehr viel Zeit für Planung.“ Ziel sei es gewesen, mit dem Projekt voran zu kommen. „Es muss ja nicht immer die teure Platinlösung sein. Nicht bremsen, sondern machen.“



Hundewiese im Vollmöllerpark gehört zu Wackersberg und ist Eigentum der Stadt Bad Tölz

Die Fläche des Vollmöllerparks liegt innerhalb der Gemarkung der Gemeinde Wackersberg, ist aber Eigentum der Stadt Bad Tölz. Somit waren beide Gemeinden von Anfang an in das Thema eingebunden. Die Kosten waren recht gering, da lediglich ein Schild aufgestellt wurde, dass den Park nun als Hundewiese ausweist. Ein Teil der Fläche wird künftig durch den Betriebshof der Stadt Bad Tölz abgemäht, was geringe laufende Kosten verursachen wird. Eine Hundetoilette wurde bereits letztes Jahr installiert, somit seien mittlerweile 35 dieser Stationen im Stadtgebiet Bad Tölz verteilt. Ramon Häusler