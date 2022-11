Bad Tölz will Kapitalstock über 2 Millionen Euro für neue Verträge bilden

Von: Daniel Wegscheider

Wohnungsbau ist eine wichtige Aufgabe für Kommunen. Hier das Projekt der Stadt von 2018 an der Osterleite. © Karl Bock

Bad Tölz – Stadt will drei Bauspardarlehen über insgesamt 1,5 Millionen Euro aufzunehmen, da der Zinssatz derzeit günstig ist.

Bausparverträge haben in den vergangenen Jahren wegen geringer Zinserträge und günstiger Darlehenskonditionen auf den Finanzmärkten bei Privatleuten stark an Bedeutung verloren. Für Kommunen scheinen sie dennoch interessant zu sein. So will die Stadt Bad Tölz bei aktuell 10,7 Millionen Rücklagen Bausparverträge über vier Millionen Euro abschließen.



Wie Silke Furmanek in Vertretung von Kämmerer Hermann Forster in der jüngsten Finanzausschuss-Sitzung des Stadtrates erklärte, sei eigentlich vorgesehen gewesen, von den 10,7 Millionen fast vier Millionen Euro zu verwenden, zudem will man für zwei Millionen ein Darlehen aufnehmen. Da sich der Haushalt aber wie berichtet um 2,4 Millionen verbessert habe, unter anderem durch erhöhte Steuereinnahmen, müsse man entweder weniger Rücklagen entnehmen oder sogar weniger Geld aufnehmen.



Deshalb schlug die Kämmerei vor, drei Bauspardarlehen über insgesamt 1,5 Millionen Euro aufzunehmen und zusammen mit den fällig werdenden Ansparbeträgen von zwei Millionen einen „Kapitalstock“ für neue Verträge zu bilden.

Diesem Vorhaben haben die Stadträte im Hauptausschuss einmütig zugestimmt, weil der Zinssatz für Bauspardarlehen derzeit wesentlich niedriger ist als für einen Kommunalkredit. Und nach circa sieben Jahren könne man sich so einen effektiven Darlehenszins von rund 1,3 Prozent sichern. Dafür sollen jetzt Angebote eingeholt werden, sagte Furmanek.

Für Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) handelt es sich bei den Bausparern um Geld, das erst Ende des Jahrzehnts zur Verfügung stehen werde. Aber da man bei der künftigen Zinsentwicklung immer „ein wenig in die Glaskugel schaut“, sei es wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen. „Was mich bei der Idee positiv stimmt, ist eine gewisse Diversifikation.“



In unsicheren Zeiten mit einem aktuell nicht zu beurteilenden Zinsrisiko sei dies „vorausschauend gedacht“, sagte Karsten Bauer (CSU). Richard Hoch (Grüne) wollte wissen, ob der Verwendungszweck des Darlehens auf den reinen Wohnungsbau beschränkt oder auch Investitionen in Schulen möglich seien. Da müsse man sich den Bausparvertrag anschauen, sagte Furmanek: „Aber ich denke, es ist möglich.“

Nur Anton Mayer (CSU) zeigte plädierte dafür „nicht alles in Bausparer zu stecken“. Auch Liquidität sei für den Handlungsspielraum einer Kommune wichtig. Karl Bock