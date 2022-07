Ausbildung der Chöre liegt weiter bei Christian Flieger

Bad Tölz: Zum 85. Geburtstag von Knabenchor-Gründer Gerhard Schmidt-Gaden

Tölzer Knabenchor Gründer Gerhard Schmidt-Gadenerhielt Konzert zum Geburtstag © Klaus_Fleckenstein

Bad Tölz/Benediktbeuern – Seinen 85. Geburtstag konnte jüngst Professor Gerhard Schmidt-Gaden – Gründer und langjähriger Leiter des Tölzer Knabenchores feiern.

Der Jubilar wurde an diesem Tag mit einem Konzert von 150 Sängern in der Stadthalle Germering gewürdigt.

1937 in Karlsbad im Egerland geboren, kam der junge Gerhard Schmidt als Flüchtlingskind mit seinen Eltern an den Starnberger See. Weil sein Vater zwei Jahre später hier eine Arbeitsstelle fand, zog die Familie nach Bad Tölz um. Seine Frau Helga lernte Gerhard Schmidt-Gaden 1965 am Orff-Institut in Salzburg kennen. Drei Jahre später wurde geheiratet, dann kam Tochter Barbara auf die Welt. Die Familie lebt seit Jahrzehnten in Benediktbeuern.



Knabenchor-Gründer Gerhard Schmidt-Gaden © Bock

Die Geburtsstunde des Knabenchors schlug im Jahr 1956 bei den Pfadfindern unter dem Namen „Singkreis Bad Tölz im Kreisjugendring“. Erst zwei Jahre später entstand der heutige Name. Viele Zufälle halfen mit, den Chor zu dem zu machen, was er heute ist. So wurde Schmidt-Gaden von einem Thomaskantor nach Leipzig eingeladen, um dort im Rahmen eines Stipendiums eine Ausbildung zu machen. In der Bach-Stadt bildete Schmidt-Gaden seine Sänger zu Spezialisten für die historische Aufführungspraxis aus. Doch nicht nur Vokalwerke des Barock standen auf dem Programm des sich immer wieder erneuernden Chores, auch bekannte Volkslieder und sogar der Tölzer Schützenmarsch wurden immer gesungen. Besonders zu erwähnen sind auch die Jahre 1963 bis 1974, in denen der Komponist Carl Orff nach Bad Tölz kam und im Jugendheim das Orff`sche Schulwerk unterrichtete.



Gerade die Anfangsjahre waren nicht leicht für den engagierten Stimmbildner, so dass einige Zeit auch Mädchen in den Chor aufgenommen wurden und die Eltern vielfach gefordert waren, die Konzertreisen zu begleiten. Ob Europa oder Japan, überall wurde der Chor begeistert gefeiert, berühmte Dirigenten wie Herbert von Karajan oder Leonard Bernstein setzten sich für ihn ein und besetzten mit ihm und den besonders ausgebildeten Solisten Opern oder große Symphonische Werke, wie von Gustav Mahler.



Ausbildung der Chöre liegt weiter bei Christian Flieger

Im Laufe seiner Karriere wurde Schmidt-Gaden mit dem Professoren-Titel und zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Vor sechs Jahren zog er sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Die Nachfolgeregelung erwies sich als schwierig. Barbara Schmidt-Gaden, selbst ausgebildet Sängerin, übernahm den Part ihrer Mutter, die sich jahrzehntelange erfolgreich um die Organisation der Auftrittstermine gekümmert hatte. Als neuer künstlerischer Leiter konnte vor einem Jahr der Dirigent Michael Hofstetter verpflichtet werden. Die Ausbildung der verschiedenen Chöre liegt weiter in den bewährten Händen von Christian Flieger.

Nicht ganz unproblematisch war über viele Jahre das Verhältnis zur Stadt Bad Tölz, obwohl sie immer wieder bereit war, den Forderungen nach finanzieller Unterstützung nach zu kommen. Dass die Stadt seit 2014 ein Knabenchorfestival veranstaltet, zeigt, man hat sich inzwischen angenähert. Schließlich trägt der Chor den Namen Bad Tölz hinaus in die Musikwelt, auch wenn die Ausbildung längst in München stattfindet. Karl Bock