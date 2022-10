Bauprojekt Bairawieser Straße Bad Tölz: Bürger sorgten für Verzögerungen

Baustelle Bairawieser Straße in Bad Tölz. © Karl Bock

Bad Tölz – Seit geraumer Zeit ist die Bairawieser Straße in Tölz wegen Bauarbeiten gesperrt. Die „Rumpelstrecke“ wird komplett von der Einmündung Jahnstraße bis zur Nockhergasse neu gestaltet.

Es werden Gehsteige angelegt, Leitungen verlegt und auch die Einmündungsbereiche sowie die Parkmöglichkeiten komplett neu gestaltet. Auf Anfrage von Johannes Gundermann (Grüne) gab Bürgermeister Ingo Mehner in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt, dass man bis Leonhardi am 6. November mit dem Ausbau von Norden her bis zur Berufsschule fertig sein wolle, im neuen Jahr werde dann der Rest erledigt.



Zu Verzögerungen ist es laut dem Tölzer Bürgermeister gekommen, da nicht alle Anlieger mit der Verlegung von Leitungen auf ihren Grundstücken einverstanden gewesen seien. Schon im Vorfeld der Baumaßnahme hatte es Bedenken von Anliegern gegeben, denen die Pläne der Stadt nicht gefallen hatten. Im vergangenen Jahr war es wegen der Nahwärmeversorgung im Bereich der Jahnschule zu einer Sperrung der Jahnstraße gekommen, sodass der gesamte Verkehr über die Bairawieser Straße umgeleitet worden war.



Aktuell sind die Bagger vor der Einmündung Manhartstraße am Werk. In diesem Bereich werden aktuell auch einige alte Privathäuser abgebrochen oder saniert. Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung hat es auch bei der Einmündung des Höhenbergweges gegeben, da eine eigentlich zur Fällung vorgesehene Kastanie mit Hilfe von Spendengeldern umgesetzt und in den Straßenverkauf mit integriert wurde. Karl Bock