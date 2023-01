Tölzer Bauausschuss genehmigt Umbau eines Aussiedlerhofs und Baudenkmals in Cafés

Teilen

Bad Tölz: An der Mühlgasse 2 soll ein bestehendes Wohnhaus saniert werden und ein Ladencafé (jetzt Blumenladen) entstehen. © Karl Bock

Bad Tölz – Zwei neue Cafés sollen im kommenden Jahr in Bad Tölz und in Ellbach entstehen. Mit den jeweiligen Anträgen befasste sich der Bauausschuss des Stadtrates noch im alten Jahr.

Anton Mayer ist CSU-Stadtrat und seit heuer auch Leonhardilader im Auftrag der Stadt. Der Landwirt möchte in seinem Aussiedlerhof nördlich von Ellbach ein Bauernhofcafé mit Frühstücksraum und Lager errichten, dazu zwei weitere Ferienwohnungen. Mit diesem Vorhaben möchte er sich der Pferdezüchter ein zusätzliches Standbein neben dem Milchviehbetrieb schaffen.



Dem Ausbau der landwirtschaftlichen Remise stimmten seine Stadtratskollegen im Bauausschuss mehrheitlich zu, Doris Bigos und Johannes Gundermann (beide Grüne) lehnten den Vorbescheidsantrag aber ab.



Die Frage, ob ein solcher Ausbau im Außenbereich überhaupt zulässig sei, bejahte das städtische Bauamt: öffentliche Belange stünden dem nicht entgegen, die Erschließung sei gesichert, das Bauernhofcafé nehme nur einen kleinen Teil der Betriebsfläche ein.



Gundermann, von Beruf Taxifahrer, hatte „verkehrstechnische Bedenken“. Durch das Café würde der Verkehr auf der schmalen Straße von Ellbach hinaus zum Hof stark zunehmen, befürchtete er. Außerdem entstehe so eine Konkurrenz zum Schützenwirt in Ellbach, wo aktuell ein neuer Pächter gesucht wird. Das spiele keine Rolle, erwiderte dazu Bürgermeister Ingo Mehner (CSU): „Protektionismus geht rechtlich nicht.“ Die Ägypteneichenstraße, die zum Bauernhof führt, sei mit 5,75 Meter ausreichend breit, ergänzte Bauamtsleiter Christian Fürstberger.



Bigos sah durch das Bauvorhaben und das Café die Bedeutung der Landwirtschaft an den Rand gedrängt und fragte, ob dort „die Privilegierung noch zutrifft?“ Fürstberger erläuterte, dass Vermietung und Gastronomie „Zusatzfunktionen“ seien, die der Gesetzgeber anerkenne. Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG), aktuell ebenfalls Leonhardilader der Stadt, hatte dagegen nichts gegen Mayers Antrag einzuwenden. „Ich bin froh, dass wir noch Landwirte haben, die Landwirtschaft aktiv betreiben und die Kulturlandschaft pflegen.“ Anton Mayer hatte als Betroffener weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilgenommen.



Etwas sperrig war der Bauantrag für ein Baudenkmal an der Mühlgasse in Bad Tölz formuliert. Dort soll im umgebauten und sanierten Wohnhaus ein Laden-Café mit untergeordnetem Alkoholausschank sowie der Anbau von Lagerräumen entstehen. In den oberen Etagen soll es künftig nicht mehr vier kleine, sondern nur noch zwei große Wohnungen mit mehr als 65 Quadratmetern Fläche geben.



Das Haus hatte Stadtbaumeister Florian Ernst zusammen mit Vertretern des Landesverbands für Denkmalpflege vorab besichtigt. Die Sanierung sei durchaus „denkbar“, sagte der Stadtbaumeister. Dabei sei möglicherweise auch eine Solaranlage geplant, dies müsste dann allerdings noch gesondert besprochen werden.



Durch den Umbau werden acht Stellplätze nötig, nachgewiesen sind jedoch nur die bestehenden fünf. Die restlichen drei Parkplätze sollen für je 5.000 Euro abgelöst werden.



Für Gundermann ist dies ein Problem. In der Innenstadt seien Parkplätze Mangelware, sagte er. Fürstberger verwies darauf, dass das eingenommene Geld für neuen Parkraum geschaffen werde und zeigte sich optimistisch, dass das am nahegelegenen Postareal möglich sein werde. Begeistert zeigte sich Stadtrat Matthias Winter (CSU). Durch das Vorhaben werde die Mühlgasse mit dem gegenüberliegenden Ärztehaus (früher Tölzer Feuerhaus) aufgewertet. Dem Vorhaben wurde mit Auflagen zugestimmt. Karl Bock