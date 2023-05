7:5-Mehrheit: Bauern- und Wochenmarkt in Bad Tölz bleiben wo sie waren

Der hier zu sehende von der Stadt veranstaltete Wochenmarkt und der privat organisierte Bauernmarkt, finden künftig dauerhaft am Jungmayrplatz und am Fritzplatz im Gries statt. © Karl Bock

Bad Tölz - Die Diskussion war emotional, die Abstimmung unspektakulär: Der Tölzer Wochenmarkt findet künftig immer mittwochs und der Bauernmarkt immer freitags im Gries statt.

Dies beschloss jüngst der Kur- und Wirtschaftsausschuss mit sieben zu fünf Stimmen. Die Alternative wäre gewesen, die beiden beliebten Märkte auf der Marktstraße unterhalb des Winzerer-Denkmals abzuhalten. Der Vorteil: höhere Frequenz und Befruchtung des Handels in der Haupteinkaufsstraße. Der Nachteil: wegen des Ostermarktes und des Christkindlmarktes, die dort regelmäßig stattfinden, müssten die „grünen Märkte“ zumindest zweimal im Jahr zum Jungmayrplatz und zum Fritzplatz ausweichen.

Für beide Standorte gab es eine Reihe von Argumenten, so hatten die Jungmayrplatz-Anlieger 444 Unterschriften für den Verbleib der Märkte im Gries gesammelt und an Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) übergeben (wir berichteten). Andererseits plädierte Peter Wiedemann von der Parfümerie Wiedemann in einem Schreiben an die Stadt für den Verbleib in der Marktstraße, um die Attraktivität der zentralen Einkaufsstraße zu fördern.



In der jüngsten Sitzung brachten fast alle Ausschuss-Mitglieder ihre Argumente für den einen oder anderen Standort vor. Es zeigte sich, dass sich eine kleine Mehrheit für den historischen Stadtteil Gries herausgebildet hatte, schließlich hat die Stadt in den vergangenen Jahren den Jungmayrplatz mit hohem finanziellen Aufwand neu gestaltet. Seit dort die Autos verschwunden und die Fläche einheitlich grau gepflastert wurde, wirkt das Areal aber „irgendwie tot“, wie Anwohner und Stadträte mehrfach betonten.

Andererseits ergab aber eine von der Tourist-Info durchgeführte Umfrage bei den Händlern ein eindeutiges Votum für die Marktstraße (15 Antworten), nur einer sprach sich für den Jungmayrplatz aus. Zugleich wurde aber der Standortwechsel wegen verschiedener Großveranstaltungen als negativ bewertet.



Gegen den Jungmayrplatz spricht die räumliche Enge, so verlangt die Feuerwehr einen 5,50 Meter breiten Rettungsweg. Das Areal zwischen Fritzplatz (wo sich hauptsächlich der Bauernmarkt abspielt) und dem Jungmayplatz ist aber barrierefrei und gerade für ältere Kunden schnell vom Parkplatz am Isarkai erreichbar.



Für den Standort Gries stimmten Anton Mayer, Christof Botzenhart, Christine Brandl und Gabriele Frei (alle CSU) sowie Toni Kollmeier, Bärbel Weixner (beide Grüne) und Willi Streicher (SPD). Alternativen mussten daraufhin gar nicht mehr diskutiert werden. Karl Bock