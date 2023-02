Markus Söder im Tölzer Jailhouse: Kein Gegensatz, sondern CSU-Wahlkampf

Von: Daniel Wegscheider

Gut gelaunt begrüßte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die zahlreichen Besucher im Tölzer Jailhouse. Neben ihm Bezirksrat Thomas Schwarzenberger (r.). © Daniel Wegscheider

Bad Tölz – Am 8. Oktober findet in Bayern die Landtagswahl statt, und langsam nehmen die Wahlkampagnen Fahrt auf. So beim CSU-Neujahresempfang in Bad Tölz, wo ein gut gelaunter Markus Söder vorbeischaute, um sich für Direktkandidat Thomas Holz auszusprechen.

Die für den gemeinsamen Neujahrsempfang des CSU-Ortsverbandes Bad Tölz und des CSU-Kreisverbandes gewählte Örtlichkeit ist ungewöhnlich. Am Dienstagabend traf sich die Politikprominenz des Landkreises nämlich im Tölzer Jailhouse im Moraltpark. Das American Diner an der Isar ist eher bekannt für seine Harley-Treffen, diesmal versammelten sich dort Vertreter der Christlich-Sozialen Union. Auch Trachtler, Jeansträger, Ältere und Jüngere – ein gemischtes (Wähler-)Publikum.



„Man könnte denken, das passt nicht“, erklärte Landtagskandidat Thomas Holz an den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gewandt, der es gewohnt ist, in festlichen Sälen anstatt in einer Bar im Rock`n`Roll-Ambiente zu sprechen. Doch die CSU stehe für mehr, auch „Gegensätze, die sich nicht ausschließen“, betonte Holz und verwendete dafür das bekannte und berühmte Söder-Wortpaar von „Hightech und Heimat.“ Für Holz ist Heimat „Brauchtum und Tradition, mit der die CSU stark verwurzelt ist“.

Markus Söder beim CSU-Neujahresempfang: Der Minister lobte die Region, informierte die Bürger und kritisierte die Bundesregierung.

Der Neujahrsempfang der CSU Bad Tölz und dem CSU-Kreisverband stand heuer im „Zeichen der Landtagswahl“, wie CSU-Ortsvorsitzender Karsten Bauer zu Beginn erklärte. Anders als die Jahre zuvor, war die Veranstaltung heuer öffentlich. Und das Interesse groß – rund 250 Zuhörer versammelten sich dafür im Tölzer Jailhouse.

Generationenwechsel: Martin Bachhuber (l.) tritt bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr an. Sein Nachfolger will Thomas Holz aus Kochel (r.) werden. Ministerpräsident Markus Söder unterstützt den Wahlkampf. © Daniel Wegscheider

Dort herrschte am Dienstagabend ein hohes Maß an Sicherheit. Am Eingang kontrollierten Security-Mitarbeiter Taschen und Rucksäcke. Der Grund war die Anwesenheit von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er war gekommen, um CSU-Landtagskandidat Thomas Holz im Stimmkreis 111 (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Teile von Garmisch-Partenkirchen) für einen Einzug ins Münchner Maximilianeum zu unterstützen.

Thomas Holz will in die politischen Fußspuren von Martin Bachhuber treten

Holz will mit seiner Kandidatur in die politischen Fußspuren von Martin Bachhuber treten. Wie berichtet, hatte der Bad Heilbrunner erklärt, dass er heuer nach fast 14 Jahren im Landesparlament aus Altersgründen nicht mehr antritt.



Wie Holz bei der Eröffnung des CSU-Empfangs im Jailhouse sagte, sei die ausgewählte Lokalität als Botschaft zu verstehen, die er bewusst ausgewählt hatte – sozusagen um den Generationswechsel zu verdeutlichen. Holz betonte nochmal „Heimat und Hightech“ sei im wichtig - eine bekannte Referenz auf den ehemaligen CSU-Stoiber-Slogan „Laptop und Lederhose“.

Themen der Zukunft in der Region: Digitalisierung und Robotik

Für Holz sind Bereiche wie Digitalisierung und Robotik die Themen der Zukunft. Als Beispiele nannte er den „Geriatronics-Campus“ der TU München in Garmisch und das neue Transfer- und Technologiezentrum „Tizio“ der LMU, das auf der Tölzer Flinthöhe entstehen soll (wir berichteten). „Sie sind bedarfsgerecht für kleinere und mittelständige Betriebe und sorgen für Arbeitsplätze“, betonte er: „Die CSU kann Hightech.“



Danach betrat Söder sichtlich gut gelaunt das Rednerpult. Zuerst sprach er Bachhuber seinen Dank aus: „Du hast vieles mit großer Menschlichkeit, Basisnähe und mit Herz für die Menschen geleistet.“ Dann wandte er sich an dessen potenziellen Nachfolger Holz und lobte: „Damit bekommen sie jemanden, der mit Leidenschaft für die Kommunalpolitik steht.“ Söders Gefühl sagt: „Er wird die Region stark vertreten“. Der Ministerpräsident ist aber nicht nur gekommen, um den CSU-Kreisverband für die diesjährige Landtagswahl zu unterstützen.

Markus Söder spricht über „bleierne Jahre“: Krieg und Corona

Danach sprach er europäische und weltweite Themen an. „Als bleierne Jahre“ bezeichnete Söder die schweren Zeiten, die von der Corona-Pandemie bestimmt wurden und aktuell vom Krieg in der Ukraine. „Dieser furchtbare Krieg wird uns wohl noch länger beschäftigten“, betonte er und wünschte sich, dass andere das „gleiche Herz wie Bayern und Deutschland“ bei der Aufnahme von Flüchtlingen zeigen würden.



Scharfe Kritik übte Söder an der Bundesregierung auf eine von der CDU/CSU mitgetragenen und beschlossenen Verfassungsänderung für ein Sondervermögen an die Bundeswehr, da diese chronisch unterfinanziert sei. Für Söder ist der mittlerweile vielzitierte und zum Unwort des Jahres gekürte Begriff „Zeitenwende in Wahrheit eine einzige Zeitlupe“. Damit bezog er sich auf das von Bundeskanzler Olaf ­Scholz zu Kriegsbeginn geprägte Wort.



Söder bemängelte weiter, „das katastrophale Management mit einer Verteidigungsministerin, die länger am Amt geklebt ist, als manch einer sich auf dem Boden festkleben wird“. Er äußerte sich auch über eine ernste Besorgnis aus der Bevölkerung: „Wir helfen, aber wir wollen keinen Krieg mit Russland.“

Söders klare Meinung zur Kernenergie: „Auch wenn ich kein Fan davon bin, können wir sie, solange die Krise dauert, nicht abschalten.“

In Bezug auf die Energiekrise meinte Söder zur Kernkraftenergie: „Auch wenn ich kein Fan davon bin, können wir sie, solange die Krise dauert, nicht abschalten.“ Bei den erneuerbaren Energien sieht er den Weg beim Ausbau von Photovoltaik und Wasserkraft, nicht im Sektor Windkraft („In Norden pfeift´s, in Bayern scheint die Sonne“).



Eine wichtige Meldung betraf noch das Handwerk, dass Söder weiter unterstützen möchte („Es muss nicht nur die Professorenkarriere sein“). Da die Ausbildung zum Meister bisher sehr teuer war, soll sie ab nächstes Jahr kostenfrei sein.



Söder hatte viele Themen wie etwa die Unterstützung der Landwirtschaft oder die Förderung von Pflegeheimen und Krankenhäusern angesprochen. Zum Abschied überreichte ihn der Ortsverband ein Trachtenhemd sowie den „Tölzer Prügel“ - eine Schokoladenpraline aus der Kreisstadt.