Beim Helfen nach dem Unwetter: Feuerwehrmann stürzt in Benediktbeuern vom Dach

Von: Andreas Baar

Teilen

Der abgestürzte Feuerwehrmann wurde in die Unfallklinik Murnau geflogen (Symbolbild). © Bernd Weißbrod/dpa

Benediktbeuern - Unfall beim Helfen nach dem Unwetter: Ein Feuerwehrmann ist in Benediktbeuern vom Dach gestürzt. Er wurde in die Unfallklinik Murnau geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (30. August) gegen 18.20 Uhr bei der Beseitigung der Sturm- und Hagelschäden in Benediktbeuern. An der Glaswandstraße stürzte eine Einsatzkraft der Feuerwehr vom Dach eines Einfamilienhauses. Die Mitglieder der Feuerwehr waren laut Polizei dabei, die untere Kante des Daches mit einer Plane auszulegen, als der Verunglückte ausrutschte. Der 43-jährige Lenggrieser konnte sich noch kurz an der Dachrinne halten, stürzte aber dann etwa 4,50 Meter auf einen Steinboden vor dem Haus. Der Verletzte wurde umgehend mit Verdacht auf Verletzungen der Wirbelsäule mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen.