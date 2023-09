Benediktbeuern: Alpenwarmbad sorgt nach Unwetter für extra Kindertag

Von: Andreas Baar

Das Alpenwarmbad Benediktbeuern öffnet am Samstag (2. September) von 10 bis 19 Uhr ausschließlich für Kinder aus den hagelgeschädigten Gemeinden © Gemeinde Benediktbeuern

Benediktbeuern - Das Alpenwarmbad in Benediktbeuern bietet einen besonderen Servicetag für Kinder aus den Unwetter-Gemeinden. Es gibt freien Eintritt und Spaß mit der Wasserwacht.

Das Alpenwarmbad Benediktbeuern öffnet am Samstag (2. September) von 10 bis 19 Uhr ausschließlich für Kinder aus den hagelgeschädigten Gemeinden (unter sieben Jahren nur mit Aufsichtsperson). Das teilt Sabine Rauscher von der Tourist-Info des Klosterdorfs mit. Die Kinder erhalten gegen Vorlage eines Ausweisdokuments freien Eintritt. Die Wasserwacht Kochel sorgt für eine abwechslungsreichte Gestaltung des Tages.

„Das Alpenwarmbad-Team hat in den letzten Tagen unermüdlich gearbeitet, um die Unwetterschäden zu beseitigen“, so Rauscher. Die Gemeinde wolle den betroffenen Kindern so „einige sorgenfreie Stunden ermöglichen und die betroffenen Familien somit ein wenig entlasten“, so Rauscher.

Am Sonntag (3. September) bleibt das Bad geschlossen. Eine weitere Öffnung sei abhängig von der weiteren Gesamtrisikolage im Dorf und werde gegebenenfalls kurzfristig bekanntgegeben, heißt es aus der Tourist-Info.