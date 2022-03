Asyl-Helferkreis auch aktiv

Benediktbeuern: Altes Feuerwehrhaus für Ukraine-Flüchtlinge angedacht

Von: Christine Weikert

Teilen

Mögliche Flüchtlingsunterkunft in Benediktbeuern: Das alte Feuerwehrhaus müsste zunächst ertüchtigt werden. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Benediktbeuern bereitet sich auf die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor: Als erstes wurden zwei mögliche Flüchtlingsunterkünfte ausgemacht.

„Ich rechne mit einem Flüchtlingsstrom“, teilte Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb (BBV) im Gemeinderat mit. Das Bayerische Innenministerien gehe derzeit von 50.000 bis 100.000 Flüchtlingen aus der Ukraine aus, die der Freistaat aufnehmen müsse. Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bedeute dies 550 bis 1100 Menschen, rechnete Ortlieb vor.

Derzeit seien allerdings nur „zwei Handvoll“ Flüchtlingsunterkünfte frei, man brauche also dringend weitere Unterkünfte. Die Turnhallen in Bad Tölz und Geretsried würden derzeit zu Flüchtlingsheimen umgebaut, zudem Kontakt zu Hotels und Jugendherbergen aufgenommen. Alle Gemeinden seien dazu aufgerufen, sich Gedanken zu machen und Liegenschaften zu melden. Auch an die Bevölkerung ergehe der Aufruf, privaten Wohnraum anzubieten. Als Mieter fungiere dabei der Freistaat Bayern, der mit einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren plane.

Obdachlosenunterkunft und Feuerwehrhaus

„Als Gemeinde haben wir die Obdachlosenunterkunft an der Münchner Straße und das alte Feuerwehrhaus gemeldet“, berichtete Ortlieb. Das alte Feuerwehrhaus müsse allerdings baurechtlich noch angeschaut werden, in Sachen Brandschutz und Fluchtwege. Auch heizungstechnisch sei das alte Gebäude nur bedingt geeignet und müsse eventuell ertüchtigt und zudem mit Mobiliar ausgestattet werden.



Gemeinsam mit dem Energiepavillon, den das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) angeboten habe, seien dies erste Ad hoc-Maßnahmen, erklärte Ortlieb. Man werde eingehend prüfen, was man noch anbieten könne. Die Corona-Pandemie mache Unterbringungen in Großunterkünften nicht einfacher, räumte der Bürgermeister ein. Die Ankunft von zahlreichen Kindern, bedeute zudem eine Verschärfung der angespannten Kita-Platzsituation.

Asyl-Helferkreis auch aktiv

„Wir müssen alle zusammenhalten und sollten den Kriegsflüchtlingen ihre Ankunft erleichtern“, betonte Ortlieb abschließend. Wer helfen wolle, könne dies mit Geldspenden an Hilfsorganisationen wie die Aktion Deutschland hilft, BRK oder Caritas tun. Auch auf der Homepage des Klosters finde man ein Spendenkonto, da es auch in der Ukraine Einrichtungen der Salesianer Don Boscos gebe.



Laut Rudi Mühlhans (FBM) ist auch der örtliche Helferkreis Asyl wieder aktiv und ein Treffen für dessen Steuerungsgruppe anberaumt.