Benediktbeuern: Bergwacht rettet abgestürzten Gleitschirmflieger aus Baum

Von: Andreas Baar

Eine Wanderin hatte den Gleitschirm im Lainbachtal, am sogenannten Rechen, in einer Fichte entdeckt. © Bergwacht Benediktbeuern

Benediktbeuern - Die Bergwacht Benediktbeuern hat einen abgestürzten Gleitschirmflieger aus einem Baum gerettet. Der Pilot wurde ins UKM Murnau geflogen.

Am Pfingstsonntag (28. Mai) wurde die Bergwacht Benediktbeuern gegen 13.30 Uhr durch die Leitstelle Oberland alarmiert. Eine Wanderin hatte im Lainbachtal, am sogenannten Rechen, in einer Fichte einen Gleitschirm gesichtet. Fünf Einsatzkräfte, darunter eine Notärztin, begaben sich mit dem Bergwacht-Rettungsfahrzeug direkt an die Einsatzstelle. In circa 20 Meter Höhe konnte der Pilot ausfindig gemacht werden, berichtet Bergwacht-Sprecher Tobias Döring.

Wegen des Verdachts auf Rücken- und Beinverletzungen wurde der Hubschrauber „Christoph Murnau“ nachalarmiert. Mit Hilfe eines Baumbergesets wurde der Pilot aus dem Baum gerettet. Im Vakuumbett und durch eine Seilbahn/Seilscherung wurde der Verunglückte schonend im Waldgelände und über den Lainbach abtransportiert. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsfahrzeug zur Bergrettungswache gebracht und mit dem Hubschrauber zur weiteren Versorgung in die Unfallklinik Murnau geflogen. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet. Der Gleitschirm wurde dann am Pfingstmontag geborgen.