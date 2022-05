Seitenhieb von Rudi Mühlhans (FBM)

Benediktbeuern: CSU-Fraktion will kommunale Wohnbaugesellschaft

Von: Christine Weikert

Auch im idyllischen Klosterdorf Benediktbeuern braucht es bezahlbaren Wohnraum. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum: Darüber wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Benediktbeuern beraten.

Der Ausgangspunkt für den Antrag seiner CSU-Fraktion sei das Interesse, bezahlbaren Wohnraum für Einheimische zu schaffen, legte Hans-Otto Pielmeier dar. Man wolle punktuell „das ein oder andere“ Projekt durchführen. Eine Kommunale Wohnungsbaugesellschaft könnte dafür ein geeigneter Rahmen sein.

Anders als beim Einheimischen-Modell, bei dem man zwingend die EU-Richtlinien einhalten müsse, habe die Gemeinde bei einem Konstrukt nach öffentlichem Recht größere Entscheidungsfreiheit, erklärte Pielmeier. „Wir sind sehr frei in der Entscheidung, wer hier was bekommt.“ Er nannte als Beispiel „Leute, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren oder Kindergärtnerinnen“.



Hans-Otto Pielmeier stellte den CSU-Antrag vor. © Christine Weikert

In einem ersten Schritt sollen Details sowie Vorteile und Nachteile einer Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft geprüft werden. „Es ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der auf Bauen, Grundstückskauf und Vermietung ausgerichtet ist“, erläuterte Pielmeier. Dafür brauche es Experten, die man mit Bürgermeister Ortlieb (Finanzen), CSU-Gemeinderat Thomas Guggemos (Steuerrecht) und Geschäftsleiter Stefan Herrmann (Kommunalrecht) in den eigenen Reihen habe. „In zwei bis drei Monaten, also noch vor der Sommerpause, sollten wir zu einer Entscheidung kommen, ob es geht oder nicht“, meinte Pielmeier.



Der Antrag erhielt positive Resonanz. Ralph Seifert (FBM) fand, es sei „superwichtig, für Junge bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“. Thomas Guggemos (CSU) hielt es für sinnvoller, als Gemeinde federführend Eigentum zu haben, bei dem „eine Rendite rausschauen sollte“, als darauf zu warten, dass eine Wohnungsbaugenossenschaft tätig wird. „Eine Gesellschaft öffentlichen Rechts erhält allerdings nicht so eine Förderung wie Kommunen“, räumte Geschäftsleiter Herrmann ein, weshalb eine Prüfung der Vor- und Nachteile auf jeden Fall Sinn mache. „Es ist wert, dass man es anschaut“, fand auch Rathauschef Ortlieb, der bereits ein Seminar zu dem Thema hatte. Auf die Frage von Georg Bernböck (BBV) nach den Baukosten, meinte Pielmeier: „Mir fallen aus dem Stand zehn Gebäude ein, die man dahingehend umwandeln könnte, es muss nicht nur Neubau sein.“

Seitenhieb von Rudi Mühlhans (FBM)

Zwiegespalten äußerte sich Rudi Mühlhans (FBM): „Der Antrag hat mich total gefreut, aber auch überrascht.“ Er selbst habe für die FBM-Fraktion seit Jahren das Thema bezahlbaren Wohnraum auf den Tisch gebracht, bislang vergebens. Dass nun die CSU-Fraktion einen solchen Antrag stellt, kommentierte Mühlhans mit einer gewissen Schärfe. „Vielleicht ist es das C im Namen der Partei.“ Mühlhans sah bei den Christsozialen eine Entwicklung „vom Saulus zum Paulus“.



Das Gremium beschloss einstimmig, eine Arbeitsgruppe auf Zeit zu bilden, besetzt mit je einem Vertreter aus jeder Fraktion. Weitere Experten von Verwaltung und Fraktion sollen bei Bedarf hinzugezogen werden.