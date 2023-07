Benediktbeuern: Elektrischer Defekt in Wohnheim löst Großeinsatz aus

Von: Andreas Baar

Gleich mehrere Feuerwehren waren zu der ehemaligen Jugendherberge in Benediktbeuern angerückt. © Feuerwehr Kochel

Benediktbeuern - Ein überhitzter Akku hat für einen Großeinsatz von Feuerwehr und BRK in Benediktbeuern gesorgt. In einer Herberge war Alarm ausgelöst worden.

Zu dem Großeinsatz kam es am Sonntag (17. Juli) gegen 12 Uhr in der ehemaligen Don-Bosco-Jugendherberge an der Bahnhofstraße in Benediktbeuern. Aufgrund eines technischen Defekts war es laut Polizei zu der Überhitzung eines Akkus an der im Keller installierten Hausnotstromversorgung gekommen. Der dabei entstandene starke Rauch hatte die hausinterne Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine Bewohnerin hatte darauf unverzüglich die Feuerwehr alarmiert. Das Haus wird gegenwärtig von Ordensschwestern und zusätzlich von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bewohnt.

Das Haus wird gegenwärtig von Ordensschwestern und zusätzlich von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bewohnt. © Feuerwehr Benediktbeuern

Keine Verletzten

Bevor sich der komplette Akkumulatorensatz entzünden konnte, hatte die Feuerwehr die Akkus aus dem leicht beschädigten Technikschrank ausgebaut und aus dem Gebäude gebracht. Die betroffenen Räume wurden anschließend noch mit starken Gebläsen entraucht. Personen kamen bei dem Vorfall nicht sind nicht zu Schaden, auch entstand laut Polizei kein Gebäudeschaden. Der Sachschaden an der elektrischen Anlage wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Vor Ort waren die Feuerwehren Benediktbeuern, Bichl, Kochel, Ried, Obersteinbach, Tölz Land und Penzberg mit insgesamt 80 Kräften im Einsatz. Zusätzlich waren vier Rettungswagen sowie der Notarzt samt Einsatzfahrzeug angerückt.