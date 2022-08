Benediktbeuern: Familienclans machen Probleme im Alpenwarmbad

Von: Christine Weikert

Das beliebte Alpenwarmbad wird neuerdings von Familienclans heimgesucht. © Christine Weikert

Benediktbeuern – Ein Security-Dienst soll nun im Benediktbeurer Alpenwarmbad für Ordnung sorgen. In letzter Zeit trieben Familienclans dort ihr Unwesen.

In Sachen Alpenwarmbad kehrt im Benediktbeurer Rathaus keine Ruhe ein. Erst schaute man bange auf die Personalsituation, dann sorgten die neuen Eintrittstarife für Diskussionen – und nun wurde die Verwaltung mit einem völlig unerwarteten Problem konfrontiert: Familienclans, die sich im Freibad danebenbenehmen. Was bislang nur aus Großstädten berichtet wurde, sorgt neuerdings auch im beschaulichen Klosterdorf für Wirbel. Um Angestellte und Badegäste zu schützen, beauftragt die Gemeinde nun einen Security-Dienst.



In der Bürgerversammlung stand auch das gemeindliche Freibad auf der Agenda von Rathauschef Anton Ortlieb (BBV). Der Betrieb laufe nach den Corona-Einschränkungen der beiden vergangenen Jahre wieder normal, erklärte der Rathauschef. Derzeit prüfe man Einsparmöglichkeiten bei der Beheizung, insbesondere durch Eigenstromerzeugung. Zudem werde im Rahmen der Dachsanierung des angrenzenden Schützenheims das Anbringen einer Photovoltaik-Anlage geprüft.

Kein Tarif für kurzen Besuch

Zum Antrag auf einen speziellen Kurzschwimmertarif, verwies Ortlieb auf die hohen Kosten (75.000 Euro), die ein technisch entsprechend ausgerüsteter Kassenautomat samt Chipleser und Nachzahlfunktion verursachen würde. Der Bürgermeister empfahl allen Frühschwimmern erneut die Anschaffung einer Jahreskarte, die den Tageseintritt bei regelmäßigem Besuch auf wenige Euro reduziere.



Toni Ortlieb und der Feuerlöscher: Ein passendes Bild für das brennende Thema, welches bei der Bürgerversammlung zur Sprache kam. © Christine Weikert

Dann kam Ortlieb auf ein ganz anderes Problem zu sprechen. „Seit zwei bis drei Wochen bekommen wir Besuch von Familienclans“, berichtete er. Diese brächten den halben Hausstand mit, samt Alkohol in Glasflaschen, welche sie auch in die Wasserbecken mitnähmen. „Die Männer hockn zamm, die Frauen ratschen, auf die Kinder schaut keiner“, schilderte Ortlieb. So sei eines der Kinder mit Schwimmflügeln auf der Lainbachbrücke entdeckt und in das Bad zurückgebracht worden. Offenbar herrsche bei den aus dem Nahen und Mittleren Osten stammenden Gäste die Meinung vor, dass mit Bezahlen des Eintrittspreises die Aufsichtspflicht über ihre Kinder auf die Bademeister übergehe.



Ortlieb berichtete über „unschöne Szenen“, etwa würden Bademeister bedroht („Ich warte nach Badeschluss draußen auf Dich“) und deren Anordnungen nicht befolgt. „Ich habe mir das nicht vorstellen können, aber wir brauchen einen Sicherheitsdienst“, folgerte der Bürgermeister.

Um Mitarbeiter kümmern

In der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte sich Hans-Otto Pielmeier (CSU) besorgt über das Clan-Phänomen. „Bademeister sind ein rares Gut“, betonte Pielmeier, daher müsse man sich gut um die Angestellten kümmern, damit diese sich nicht einen anderen Job suchten. Ortlieb versicherte, dafür Sorge zu tragen und sofort zu reagieren. Der Probelauf mit dem Sicherheitsdienst sei von den Badegästen positiv aufgenommen worden, Clans waren an dem Sonntag aber keine da. Der Security-Mitarbeiter stehe nicht einfach mit verschränkten Armen herum, sondern helfe etwa bei der Bedienung des Kassenautomats, berichtete Ortlieb.

Security zu Stoßzeiten

Die Gemeinde will künftig zu Stoßzeiten auf einen Sicherheitsdienst zurückgreifen. Man sei keineswegs überängstlich, betonte Geschäftsleiter Michael Herrmann, schließlich sei es mehrfach zu Drohgebärden gekommen. Einmal habe man die Polizei gerufen, nur sie dürfe die Personalien aufnehmen. Dann könne man ein Hausverbot verhängen. Ein solches dürften die Familienclans vermutlich andernorts bereits haben, weshalb sie nun im Alpenwarmbad auftauchen. „Wir wehren den Anfängen, dann wird es sich richten“, gab sich Dorfoberhaupt Ortlieb zuversichtlich.