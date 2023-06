Benediktbeuern: Feuerwehr feiert ihr 150-Jähriges mit Gebet und Festzug

Von: Sandra Gerbich

Festzug: Begleitet Abordnungen der Nachbar-Wehren, örtlichen Vereinen und Musikern zogen die Aktiven der enediktbeurer Feuerwehr durch den Ort zum Feuerwehrhaus. Auch Landkreis-Vertreter der Feuerwehr und Kommunalpolitiker waren gekommen. © Sandra Gerbich

Benediktbeuern - 150 Jahre Feuerwehr in Benediktbeuern: Das wurde mit einem Gottesdienst und einem Festzug gefeiert. Die freiwilligen Helfer hörten viel Lob.

Begleitet von der Benediktbeurer Musikkapelle sowie Mitgliedern der Musikkapelle Bichl, Tambours, Antlaßschützen und Trachtlern sowie Feuerwehr-Abordnungen aus Bichl, Ried, Obersteinbach, Kochel, Bad Heilbrunn, Walchensee, Penzberg und Bad Tölz versammelte sich der Festzug zunächst im Innenhof des Klosters zur Feier eines Gottesdienstes. Pfarrer Heiner Heim hielt die Messe, unterstützt von Pater Lothar Bily und Diakon Georg Meigl.

Keine Gastgeschenke, dafür Spende

In seiner Predigt schlug Meigl – selbst Mitglied der Feuerwehr – den Bogen vom Wirken Jesu für Andere zum Dienst am Nächsten durch die Floriansjünger. Der Diakon lobte nicht nur deren Arbeit, sondern lenkte den Blick hin zu den Angehörigen der Feuerwehrfrauen und -männer. „Ohne den Rückhalt im privaten Umfeld wäre dieser Dienst nicht möglich“, so Meigl. Ebenso leistete die Vorstandschaft „unsichtbare Dienste“, die unverzichtbar seien.

Sebastian Rieger, Vorstand der Feuerwehr Benediktbeuern, mahnte an das sinkende Interesse der jetzigen Generation am Ehrenamt. Die Ankündigung, auf Gastgeschenke zu verzichten und stattdessen 500 Euro an die Haunersche Kinderklinik zu spenden, nahmen die Gäste mit Beifall auf.

Der Festgottesdienst im Innenhof des Klosters bildete den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Benediktbeuern. © Sandra Gerbich

Appell für Engagement

Rathauschef Toni Ortlieb erinnerte an hervorstechende Einsätze wie den Großbrand im Kloster 1979 oder das Feuer am Herzogstand elf Jahre später. Ebenso hob Ortlieb davor, dass sich das Tätigkeitsumfeld der Floriansjünger seit ihrer Gründung verändert habe. „Waren anfangs 46 Menschen für gut 1000 Bürger da, sind es jetzt 84 Aktive, die für gut dreieinhalbmal mehr Bürger zuständig sind.“ Auch werde es durch weiter entfernte Arbeitsplätze der Feuerwehr-Aktiven nicht leichter, rund um die Uhr Einsätze im Ort wahrzunehmen. „Mein Appell: Engagiert euch“, so der Bürgermeister. „Ihr seid nie allein, immer ein Teil eines Teams, mit dem man buchstäblich durchs Feuer gehen kann“, schloss Ortlieb seinen Aufruf zur Mithilfe.

Hilfe ist vielfältiger geworden

Kreisbrandinspektor Wolfgang Stahl legte den Schwerpunkt seiner Rede auf die sich ständig wandelnden Einsatzbereiche. Rettete die Feuerwehr noch vor 150 Jahren vor allem bei Bränden Mensch, Vieh und Hof, sei ihre heutige Arbeit weitaus vielschichtiger und umfangreicher. „Die Aktiven sind konfrontiert mit einer wachsenden Infrastruktur mit zunehmendem Verkehr“, so Stahl. Tragehilfen, Wohnungsöffnungen, Hilfe bei Verkehrsunfällen oder die Begleitung von Veranstaltungen gehörten heuer zu den häufigeren Einsätzen.



Brand im Kloster

Von Kloster-Verwaltungsleiter Hilmar Gries und Franz Wasensteiner durfte Feuerwehr-Vorstand Rieger einen Scheck über 1500 Euro entgegennehmen. Wasensteiner, ab August Einrichtungsleiter des Klosters, sprach seinen ausdrücklichen Dank aus. Das letzte Wort hatte Pater Bily. Er bedankte sich bei den Aktiven für ihre Unterstützung vor allem im Kloster, „Fehlalarme eingerechnet“. 1978 nach Benediktbeuern gekommen habe er gleich den Großbrand im Kloster miterleben müssen, erinnerte der Klosterdirektor an die damaligen Ereignisse. Abschließend entließ Bily die Gäste in einen „schönen Festtag im Feuerwehrhaus“