Benediktbeuern: Fünfjähriger bezwingt die Alpen - auf dem Mountainbike

Von: Anne Franziska Rossa

Sein Highlight der Alpenüberquerung: Der versunkene Kirchturm im Reschensee hat Max Trautmann besonders fasziniert. © Privat

Benediktbeuern - Der fünfjährige Max Trautmann hat es geschafft: In nur sechs Tagen überquerte er mit seinem Vater die Alpen – alles mit dem Mountainbike.

Dass sein Sohn eine besondere Begabung für das Fahrradfahren hat, merkte Benjamin Trautmann (37) schon früh. Bereits im Alter von drei Jahren unternahm der heute fünfjährige Maximilian Trautmann zusammen mit seinem Vater Radtouren und ging mit ihm zum Klettern. „Dass ihm das Radfahren wahnsinnig Freude macht“, sei nicht zu ignorieren gewesen, sagt Vater Trautmann im Gespräch mit der Rundschau.



Blicken stolz auf die gemeinsame Leistung zurück: Vater Benjamin Trautmann mit Sohn Maximilian. © Anne Rossa

So entstand die Idee, eine mehrtägige Radtour mit seinem Sohn zu unternehmen. Mit Zelt, Gaskocher und Fahrradanhänger ging es erstmals für 188 Kilometer auf den 250 Kilometer langen Altmühlradweg, der sich von Rothenburg ob der Tauber bis Kelheim in Niederbayern erstreckt. Ursprünglich hatte der 37-j Jährige Vater acht Tage eingeplant. Doch zu seiner großen Überraschung „ging das Ganze in vier Tagen“, erinnert sich der Benediktbeuer. „Längere Distanzen machen ihm wahnsinnig Freude.“



Höher, schneller, weiter

Von diesem Ausflug zurückgekehrt, machen sich die beiden dann Gedanken, was als nächstes kommen soll. „Ein ganz anderes Abenteuer“ suchten sie, sagt der Vater. Durch das Klettern, das Mountainbikefahren und die Liebe zu den Bergen wird das neue Ziel schnell klar: Es soll eine Alpenüberquerung werden. Der Plan steht und die Route ist beschlossen: von Garmisch-Partenkirchen bis zum Gardasee. Zehn bis zwölf Tage soll die Tour dauern.



Abermals wird der Fahrradanhänger gepackt, mit Zelt, Campingausrüstung und Essensvorräten, darunter etliche Snacks und Proteinriegel. Mit circa 26 Kilo ein stolzes Gewicht, das der Vater von Max mit dem Fahrrad über die Alpen ziehen muss. Denn eins ist sicher: Max und Benjamin Trautmann wollen „völlig autark“ ihr Zelt dort aufschlagen wo es ihnen gefällt, berichtet der Vater – ohne auf die Versorgung von Campingplätzen angewiesen zu sein.



Sein nächstes Ziel: Der Donau-Radweg bis zum Schwarzen Meer. © Anne Rossa

Die beiden Benediktbeurer starten am 17. Juli ihre Tour, ausgerüstet mit Karte und Kompass. Und dass, obwohl der Wetterbericht alles andere als gutes Radlwetter ankündigt. Doch das stellt kein Hindernis für die Mountainbiker dar. Gleich zu Beginn kristallisiert sich heraus, dass das ambitionierte Ziel auf jeden Fall machbar zu sein scheint. „Bei ihm hat es erstaunlich gur funktioniert“, berichtet Vater Trautmann.



Sechs bis sieben Pausen gibt es am Tag. Trautmann fragt seinen Sohn immer wieder, ob er noch weiterfahren möchte. Es sei „seine Tour“, die Max auch bei der Navigation mitgestaltet, betont der Vater. Immer wieder wird unterwegs die Karte gezückt, sich orientiert und die neue Route geplant.



In Baggerschaufel übernachtet

Das Wetter schlägt immer wieder zu. So verbringen die beiden eine ganze Nacht in einer riesigen Baggerschaufel, die ihnen als Unterschlupf dient. Doch auch aus scheinbar schwierigen Situationen, mit heftigen Regenfällen und Gewitter versteht das Vater-Sohn-Duo ein spannendes Abenteuer zu machen: „Wir haben Uno in der Baggerschaufel gespielt“, so Trautmann. Auf Nachfrage, ob er denn keine Angst hatte meint Sohn Max selbstbewusst: „Das hätte ich auch allein geschafft.“

Mit vollem Einsatz dabei: Max beim Reifen aufpumpen am Anhänger. © Privat

Trotz anhaltend schlechtem Wetter und zwei Reifenpannen am Radanhängers erreichen die Trautmanns bereits am sechsten Tag ihr Ziel am Gardasee. Eine Leistung, die auch den Vater des Kleinen viel Anstrengung gekostet hat. An die letzte Etappe mit 600 Höhenmetern erinnert sich Trautmann: „Ich hab schieben müssen, er ist gefahren.“ Als der Gardasee erreicht ist, blicken Vater und Sohn auf 4488 Höhenmeter und eine Strecke von 407 Kilometern zurück.



„Er ist alles irgendwie mit Freude geradelt“, reflektiert der stolze Vater und regt alle Eltern an „einfach mal die Sachen zu packen“. Der 37-jährige Alpenüberquerer weiß aus Erfahrung: „Man kann auch große Abenteuer erleben.“