Benediktbeuern: Im Kloster hofft man nach Unwetter auf trockenen Winter

Von: Antonia Reindl

Stehen vor einem Ton-Scherbenhaufen: (v.l.) Benedikt Hartmann (Leiter ZUK), Alexander Karl Wandinger (Leiter des Zentrum für Trachtengewand), Astrid Pellengahr (Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks), Kloster-Einrichtungsleiter Franz Wasensteiner und Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Zahlreiche Dachziegel des Maierhofes wurden durch das Unwetter demoliert. © Antonia Reindl

Benediktbeuern - Wann im Kloster Benediktbeuern nach dem Unwetter wieder ein normaler Betrieb starten kann, ist unklar. Die Rundschau war beim Ortstermin dabei.

Der Arkadenhof des Klosters Benediktbeuern zeigt sich nach dem Unwetter von Samstag (26. August) schwer getroffen. Genau wie der Maierhof, der auch das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) beherbergt. Am Dienstag (5. September) verschaffte sich Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) einen Eindruck von der Situation vor Ort.

„Ein schreckliches Bild“ habe er bereits bei der Einfahrt in den Ort wahrgenommen, meint Mederer. Auf zahlreichen Dächern in Benediktbeuern wurden notdürftig Planen befestigt. Hier zeigen sich Hausfenster ohne Glas, dort Fahrzeuge ohne Scheiben. Es ist das Ergebnis des Unwetters mit orkanartigen Böen, Starkregen und tennisballgroßen Hagelkörnern.

Mit Planen bedeckt: Stockwerke des Westflügels müssen sogar entkernt werden. © Antonia Reindl

Nun steht der Bezirkstagspräsident im Herzen des Arkadenhofes des Klosters Benediktbeuern und sieht um sich. Eine 360 Grad-Perspektive, die mit Baustellen aufwartet: zerschmetterte Fenster, der Sturm drückte die Gläser ins Innere; bröselige Dachziegel und Schäden an den Fassaden, die den Eindruck erwecken, Geschosse seien auf sie abgefeuert worden. Hier und da drang der Regen ins Gebäudeinnere.

Franz Wasensteiner blickt auf die Basilika, auf die Klosterpforte. Die Fensterscheiben habe es zum Teil fünf, sechs Meter ins Innere hineingehauen, sagt der Einrichtungsleiter des Klosters der Salesianer Don Boscos. Der Südarkadentrakt sei soweit nicht gefährdet. Im Westen, dort wo unter anderem Freiwillige und Studierende, aber keine kunsthistorischen Gegenstände untergebracht sind, drang Nässe ein. Es habe vom zweiten in den ersten Stock „alles owegetröpfelt“, berichtet Wasensteiner.

Ramponiertes Juwel

Sein Herz schmerze, denn hier sei ein „Juwel ramponiert“ worden, sagt Mederer. Doch „Not verbindet“, das könne man hier sehen. Das bestätigt auch Wasensteiner. Die Solidarität sei groß, auch von Seiten der Firmen. Vor Ort „arbeiten alle Bereiche super zusammen“, betont der Einrichtungsleiter. Wenig vom Unwetter betroffen seien das Aktionszentrum und die Jugendherberge. Er blickt auf die Planen. Wenn nochmal ein Sturm komme, müsse man schauen, ob diese halten. Die Dächer seien größtenteils nicht eingeschalt, sagt Wasensteiner.

Meditationsgarten ist verwüstet

Mederer geht mit Wasensteiner, Benedikt Hartmann (Leiter des ZUK), Alexander Karl Wandinger (Leiter des Zentrum für Trachtengewand) und Astrid Pellengahr (Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks) zum Maierhof. Auf dem Weg dorthin stoppt Hartmann am Meditationsgarten. Vor kurzem noch eine grüne Oase, die Kulisse eines Imagefilmes werden sollte, zeigt sich hier nun ein Feld der Verwüstung. Daran könne man eigentlich „das ganze Ausmaß“ sehen, so der ZUK-Leiter. Der Garten werde wieder wachsen, habe ihm Pater Karl Geißinger gesagt.



Der Meditationsgarten: Binnen weniger Minuten wurde aus einer grünen Oase ein Feld der Verwüstung. © Antonia Reindl

Von allein kann sich der Maierhof nicht regenerieren. In der Fassade seien teilweise Löcher, so Hartmann. Im Westtrakt müssen Stockwerke entkernt werden. Auch in den anderen Teilen des Maierhofs sei keine Beherbergung mehr möglich, denn der Fluchtweg führe über den Westtrakt, so Hartmann.

ZUK verlagert Angebote nach draußen

Die Bildungsangebote könne man „nur noch draußen“ oder ausgelagert umsetzen. So wenig wie möglich Menschen sollen sich derzeit im Maierhof aufhalten, es gelte, Gefahrenstellen einzudämmen. Erst vor kurzem stürzte ein demolierter Kaminstein von Dach hinunter. Die Trümmer liegen noch auf dem Boden. Seit rund zwei Wochen sind neue Freiwillige vor Ort. Hartmann staunt, „was die hier wegarbeiten“, und zollt den jungen Engagierten „höchsten Respekt“.



Glück im Unglück

Als das Unwetter aufzog, fand gerade ein Seminar im Forum für Heimat und Kultur statt. Nach dem achtminütigen Hagel, berichtet Alexander Karl Wandinger, seien glücklicherweise nur zwei kleine Schnittverletzungen zu verzeichnen gewesen. Ins Gebäude drang derweil Feuchtigkeit. Wandinger öffnet die Tür zum Zentrum für Trachtengewand. Man habe die Sammlung retten können, diese habe keinen Schaden genommen.

„Es ist ein Wunder“, sagt Wandinger. Lediglich ein paar Grafiken seien nass geworden. Ein Buch aus dem 18. Jahrhundert habe unweit einer zerdepperten Fensterscheibe gestanden. Es sei vollkommen unversehrt. Die Sammlung, die unter anderem rund 20.000 Textilien umfasst, fand in der Zollingerhalle im Freilichtmuseum Glentleiten Unterschlupf.

Normaler Betrieb noch unklar

Wann die Dächer des Klosters wieder dicht sind, ein einigermaßen normaler Betrieb erfolgen kann und die Sperrzonen auf dem Gelände aufgehoben werden können, ist noch ungewiss. „Wir wissen, dass sehr viele Unabwägbarkeiten drin sind“, betont Mederer. An die zerstörten Dächer und die feuchten Wände denkend, hofft Wandinger auf einen „trockenen, kalten Winter“. Das Gute sei aber, betont er, dass das Kloster materiell gesehen ein nachhaltiger Bau sei, und „der kann sich wieder erholen“.