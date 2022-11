Benediktbeuern in Sonne getaucht: 8000 Besucher bei Leonhardifahrt

Von: Max Müller

Teilen

Gutes Wetter, gute Laune: Die Jungfrauen aus Gschwendt vom Wagen 24 versorgten die Besucher mit Vinschgerln, Pesto-Blätterteig-Schnecken und Hochprozentigem. © Max Müller

Benediktbeuern – Laut Polizeiangaben strömten knapp 8000 Besucher nach Benediktbeuern, um geschmückte Rösser und Wägen bei der Leonhardifahrt zu bestaunen.

Das Loisachtal ist in dichten Nebel gehüllt. Doch gegen 8 Uhr bahnen sich die Sonnenstrahlen ihren Weg durch das Dickicht der erdnahen Wolken. Als sich der Nebel verzogen hat, ziehen Rösser und 43 Gespanne durch die Straßen des Tals.



Es ist die erste Leonhardifahrt in Benediktbeuern seit drei Jahren. Heuer dürfen endlich wieder geschmückte Rösser und Wägen durch das Klosterdorf ziehen. Und das eben bei bestem Wetter. Der Penzberger D‘Rosserer-Vorsitzende, Alois Deisenberger ist als Kutscher bei der Fahrt dabei. Er spricht von „optimalem Leonhardi-Wetter“ bei Sonnenschein und Temperaturen von unter zehn Grad Celsius.



Insgesamt 43 Gespanne waren bei der Leonhardifahrt in Benediktbeuern dabei. © Max Müller

Polizei lobt die Organisatoren

Auch die Polizei vor Ort ist begeistert von den Rahmenbedingungen der Wallfahrt. „Es gab keine Vorfälle, keine Unfälle, alles verlief nach Plan“, so Frank Bentz, der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizei Kochel. Auf knapp 8000 Besucher schätzt Bentz am Tag danach gegenüber der Rundschau den Besucherandrang. Trotz der vielen Zuschauer seien Linien- und Bahnverkehr jedoch kaum beeinträchtigt worden. „Die Züge mussten nur ein wenig langsamer fahren.“



„Es waren spürbar mehr Leute da wie bei den vergangenen Fahrten“, wofür Sabine Rauscher von der Tourist-Information Benediktbeuern ebenfalls das gute Wetter und die Corona-Pause verantwortlich macht. „Man hat einfach gespannt, dass die Zuschauern und Mitwirkende sehr positiv gestimmt waren. Auch die Ausweichroute hat super funktioniert.“

Für den Schutzpatron der Tiere

Um 9 Uhr geht es los. Die Wallfahrt zu Ehren des heiligen Leonhards – Schutzpatron der Pferde – beginnt am Beurer Dorfplatz. Von dort aus geht es dieses Mal mit einem abgeänderten Streckenverlauf in Richtung Kloster. 43 Pferdegespanne bahnen sich ihren Weg durch die von Zuschauern gesäumte Bahnhofstraße. Viele Schaulustige – knapp 8000 laut Polizeiangaben – sind heute gekommen, um die geschmückten Rösser und Wägen bei bestem Wetter zu bestaunen.

Die Spitze des Trosses bilden die drei Vorreiter mit Standarte. Darauf folgen die Pfarrgeistlichkeiten in der Kutsche von Bernhard und Helmut Waxenberger. Letzterer ist seit 20 Jahren Leonhardi-Lader. Von Hof zu Hof fährt Waxenberger und lädt die Teilnehmer persönlich ein. Der Termin der Wallfahrt kollidierte heuer mit dem in Murnau, weshalb es nur 43 Gespanne statt der üblichen 50 Teilnehmer sind. Unter den Gespannen ist auch der Wagen von Klaus Schwaiger (Friedlbauer) aus Benediktbeuern. Dessen Familie nimmt seit 1881 an der Leonhardifahrt teil. Damals soll laut Waxenberger die erste geordnete Fahrt stattgefunden haben. Gelenkt wird das Schwaiger-Gefährt vom Penzberger D‘Rosserer-Vorsitzendem, Alois Deisenberger.



Jubiläen: - Wagen-Hersteller Anton Walser/Iffeldorf (25 Jahre); fährt nicht mehr - Gespann Hubert Pössenbacher/Kochel, Antdorfer Trachtler, Hersteller Robert Göbl/Bichl sowie Hersteller Bernhard und Helmut Waxenberger/beide Benediktbeuern (40 Jahre) - Gespann Martin Höck/Beuerberg (50 Jahre) - Gespann Peter Sonner/Benediktbeuern (60 Jahre) - Hersteller Sebastian Rieger/Benediktbeuern (70 Jahre) - Gespann Stefan Doll/Bichl (90 Jahre) - Hersteller Klaus Schwaiger/Benediktbeuern (140 Jahre)

Neue Route wegen Baustelle

Aufgrund der Bauarbeiten im Klosterinnenhof wenden die Gespanne heute zwischen dem nördlichen Parkplatz und der Basilika. Bei dem Manöver werden Rösser und Wägen von Pater Heiner Heim mit Weihwasser besprenkelt und gesegnet. Auf der Nordseite der Klosteranlage hält der Zug für ungefähr eineinhalb Stunden. Eine kurze Rast für Tier und Mensch, denn der Tag begann für die meisten Teilnehmer schon sehr früh. Rösser mussten gestriegelt und transportiert, Wägen geschmückt und ausgestattet werden.



Ein Teil der Zuschauer begibt sich in die Basilika zur Messe. Pater Heim ist über Lautsprecher von der Leonhardisäule zugeschaltet und spricht ein Gebet. Im Anschluss dankt er am Altar der Basilika den Wallfahrern, den angereisten Politikern aber auch einer Abordnung aus der zimbrischen Sprachgemeinschaft bei Verona – mit denen die Gemeinde eine langjährige Freundschaft pflegt. So wird auch das „Vater unser“ auf zimbrisch vorgetragen. Beim Zug sind die italienischen Gäste mit schwerem Gerät unterwegs. Zwei Böllerschützen sind dabei, sogenannte „Trombini“, die nach dem Goaßlschnalzen am Dorfplatz schießen.



Die zimbrischen Böllerschützen aus Verona. © Max Müller

An der Klosternordseite wurden Rösser und Wägen von Pater Heiner Heim (r. auf Podest) gesegnet. © Max Müller

Der Rest der Besucher widmet sich während des Gottesdienstes Speis und Trank: Es gibt unter anderem Weißwürste, Wiener, Bier und antialkoholische Kaltgetränke an den Verkaufsständen auf dem Parkplatz, aber auch Kleinigkeiten wie Gebäck sowie hochprozentigere Flüssigware von den Wägen.

Vinschgerl und Schnaps vom Wagen

Die Zuschauer drängen sich teilweise durch die schmalen Gassen zwischen den einzelnen Gespannen, die Rosse bleiben meist unbeeindruckt und ruhig trotz der Menschenmenge. Die Süddeutschen Kaltblüter „Heika“ und „Hannah“ ziehen unter der Leitung von Kutscher Alexander Rummelsberger den Wagen der Antdorfer Trachtler. Seit 40 Jahren nehmen die „Waxnstoana“ an der Leonhardifahrt in Benediktbeuern teil.

Das Süddeutsche Kaltblut „Hannah“ war vor den Wagen der Antdorfer Trachtler gespannt. © Max Müller

Nur ein paar Meter weiter steht der Wagen Nummer 24. Auf diesem fahren die Jungfrauen in Tracht aus Gschwendt mit. Katharina Rieger und Marie Huber aus Benediktbeuern versorgen aus erhöhter Position Besucher mit Gebäck, belegten Vinschgerln und Schnaps.



Speis und Trank: Marie Huber (vorn links) und Katharina Rieger (Wagen rechts) aus Benediktbeuern versorgten die durstigen Besucher. © Max Müller

Nach der Messe machen sich Kutscher und Rösser wieder bereit zur Abfahrt. Es geht zurück zum Dorfplatz inklusive Goaßlschnalzen und italienischem Geböller. 2023 ist die Benediktbeurer Leonhardifahrt für Sonntag, 5. November, angesetzt.